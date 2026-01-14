轉嫁關稅 亞馬遜逼供應商讓利

外界關注美國最高法院對關稅裁決的同時，《金融時報》稱，電商巨頭亞馬遜（Amazon）早已超前布局，提前向供應商施壓，要求大幅下調商品採購價格，企圖收回先前為緩解關稅衝擊作出的價格讓步，將貿易政策的不確定性轉嫁至品牌方。

多名代表供應商談判的顧問透露，亞馬遜已向多家供應商提議重新訂價，折扣幅度從個位數到高達30%不等。知情人士指出，亞馬遜近期將原本例行的年度談判提前數周進行，並對部分供應商設定1月1日為最後期限，時點正好落在最高法院裁決關稅合法性之前。

廣告 廣告

亞馬遜對此堅決否認，宣稱公司從未調整年度供應商談判周期，也未設定新的截止期限，表示在去年10月底下調大陸進口關稅後，就已開始與部分供應商討論定價。

回顧去年，亞馬遜曾同意在平台上調高部分受關稅影響商品的售價，作為交換，品牌方必須保證亞馬遜的最低利潤率。這項安排代表一旦下調商品在平台上的零售價格，虧損就須由供應商吸收。分析認為，亞馬遜的策略是，透過談判把貿易波動風險與關稅成本，直接轉嫁給供應商。

前述知情人士補充，亞馬遜向部分供應商提出替代方案：若願意承擔關稅成本，並加碼行銷與促銷預算，亞馬遜就可接受較小幅度的價格折扣。

值得留意的是，亞馬遜並未加入由好市多等1000家零售商所提起、試圖追回已繳關稅的訴訟。多名顧問認為，亞馬遜近期加快談判節奏，顯然有意為潛在的司法與政策變數搶先布局。

顧問警告，亞馬遜最新的談判已經威脅到供應商的獲利能力。因為即使關稅衝擊不如預測強烈，亞馬遜最新要求的折扣依然不足以反映供應鏈中斷、原料與勞動成本上升帶來的實際壓力。