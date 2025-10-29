轉帳失敗提千元衣消失 警靠「這招」速揪人

湳雅夜市購物，女轉帳失敗離開現場，警調電眼追行蹤。（圖／TVBS）

新北市有女子到板橋湳雅夜市服飾店，購買衣服，結帳時秀出「轉帳成功」的畫面，等顧客離開時，店家卻遲遲沒有收到款項，苦等一小時後決定報警，員警循線調閱監視器，不到兩小時找到人。

一名身穿白色長裙、撐著傘的女子在新北市板橋南雅夜市附近的服飾店購物後，開心地提著新買的衣服離開。然而，店家卻在女子離去後發現，她所進行的網路轉帳付款實際上並未成功，導致價值近千元的衣服未收到款項，店家焦急地向警方報案。

事發當時，由於網路轉帳有時會延遲1到2分鐘才顯示入帳，加上當天下大雨，店家以為是收訊不佳的問題，因此讓客人先行離開。潘小姐表示，她曾在現場幫客人確認帳號是正確的，客人也出示了轉帳成功的頁面，但等了大約一小時後，既沒看到客人返回，也沒收到款項，於是決定報警處理。

事發地點位於人潮眾多的湳雅夜市附近，店家一時沒注意確實容易發生類似狀況。由於當時客人並未留下任何聯絡資料，警方只能透過調閱監視器追查。警方發現女子步行進入監視器畫面死角後，隨即到場查訪，發現她曾在附近一家寵物店登記會員資料，因此不到兩小時就成功找到人。經警方聯繫後，該女子解釋道，她本應使用指紋辨識完成轉帳，但可能沒有正確操作，導致款項實際上並未轉出。

板橋派出所徐姓員警解釋，面對類似案件，警方會先擴大調閱監視器，比對各個路口是否有相似特徵的人物。若嫌疑人搭乘大眾交通工具，警方會追查電子票證紀錄；若是搭乘計程車，則會沿線調閱上下車點進行釐清。警方不會輕易放棄，而是會用盡各種方式，在最短時間內協助民眾解決問題。

