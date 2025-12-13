轉彎停等紅燈方向燈不能斷 違者罰1200元以上

（中央社記者盧太城台東縣13日電）台東縣警察局統計，機車肇事原因以未兩段式左轉居首位，不依規定使用方向燈也易造成事故。警方提醒，車輛在紅燈停等左轉或右轉時，必須持續打方向燈，違者處1200元以上。

台東縣警察局台東分局、關山分局、成功分局、大武分局，近日密集規劃勤務，執行交通違規取締，尤其是針對機車肇事原因加強執法。

台東縣警察局交通警察隊今天提供資料表示，交通隊近期分析機車易肇事原因，以「左轉彎未依規定」也就是未兩段式左轉居首位，不依規定讓車（轉彎車不讓直行車先行、無號誌路口不依規定停讓等）、闖紅燈等次之，再者為不依規定使用方向燈，如變換車道、轉彎未打方向燈或太慢打等。

交通隊表示，「未兩段式左轉」依據道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款，可處新台幣600元至1800元罰鍰；「闖紅燈」則違反道交條例第53條第1項，處1800元以上、5400元以下罰鍰；「不依規定使用燈光者」，則違反道交條例第42條，將處1200元至3600元罰鍰。

交通隊特別提醒，其他縣市曾發生車輛於左轉專用道停等紅燈時，因未「全程」開啟方向燈遭到後車檢舉，而收到罰單。依據道路交通安全規則第102條規定，駕駛人於左轉或右轉時，應於行駛至轉彎前30公尺處開啟方向燈。而在變換車道、超車、靠邊停車及起步等行為中，也應全程使用方向燈，就算在等紅燈的狀態下，方向燈也不能關掉；違者依42條將處以1200元至3600元，不得不慎。（編輯：謝雅竹）1141213