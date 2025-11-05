轉彎內輪差成交通破網 劉美芳籲全市改善引用AI安全檢測機制

市議員劉美芳5日質詢時針對通學道路安全提出質疑，呼籲是否全面改善。（圖／翻攝畫面）

國民黨新北市議會黨團5日進行聯合質詢，市議員劉美芳聚焦「通學安全」議題，表示日前接獲陳情，有民眾站在轉彎處車車輛壓到，而此狀況在新北並非個案，呼籲盤點全市通學道路，落實改善。

劉美芳表示，日前服務處接獲民眾陳情，反映其妻子在等紅燈時，因站在轉彎處被車輛內輪差壓到腳，希望能裝設防撞桿。該路口為狹窄的十字路口，且人行道無高低差，導致車輛常忽略行人安全。

對此，侯友宜回應，目前新北市共有三百餘條通學道路，通學廊道預計於明2025年底全面完成，目前已建置92所學校，通學巷改善計畫也已完成國小211校、國高中119校的改善工程。

劉美芳進一步指出，實際走訪通學道路時發現，學校接送區常出現車流回堵、人行道遭機車占用等問題，這些都是「看得到的工程，卻是看不見安全」的現象，她質疑「這是否代表市府只在完工數字上交差，而非真正達到孩子安全的標準？」

侯友宜回應，市府對每一件通學安全相關事件都會即時處理，若接獲民眾反映，也會立即派員到現場勘查，必要時進行調整，確保學童上下學安全無虞。

劉美芳建議，新北市可參考台北市自109年起推動的「人本通學步道」計畫，建立屬於新北的「人本通學步道推動指引」或「標準設計手冊」，提供各區在改善工程時遵循統一標準，同時應導入資訊化及AI技術，建置「學童通學路安全評估系統」，定期進行檢測，讓學校、家長與里長能即時掌握安全狀況，不要等到事故發生才來補破網。

