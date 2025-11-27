轉彎未打方向燈！新北男找女友不成 先被翻出喪屍毒

警方盤查蔡嫌。（圖／翻攝畫面）





新北市一名蔡姓男子日前傍晚駕車出門找女友，行經永和秀朗路，轉彎未打方向燈被警方攔下，赫見他車內放置電子煙彈，使用唾液毒品快篩檢驗，確認呈現陽性反應，更搜出3顆喪屍煙彈，當場將他逮捕，依毒品、公共危險等罪嫌移送法辦，另開單舉發並扣車、扣照。

據了解，家住永和地區的60歲蔡姓男子，本週一（24日）傍晚5時許，駕車要前往淡水找女友，行經秀朗路二段時，卻因右轉未打方向燈，被警方當場攔下。

警方逮捕蔡嫌。（圖／翻攝畫面）

警方盤查期間，發現蔡男眼神飄忽不定，車內還放著電子煙彈，對答遲鈍眼神不定，在警方追問下，心虛主動交付煙彈3顆，後續使用唾液毒品快篩檢驗，呈現陽性反應。

廣告 廣告

警方當場將他逮捕，依毒品、公共危險等罪嫌移送法辦，另依《道路交通管理處罰條例》第35條第1項第2款「吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品」開出新台幣3萬元以上，12萬元以下罰鍰，並移置保管車輛、吊扣駕照1至2年。

警方查扣含有喪屍毒品的煙彈。（圖／翻攝畫面）

東森新聞關心您

吸食毒品，有害身心健康。

更多東森新聞報導

婦墜金山磺港漁港亡！ 身分曝光竟是關渡王遺孀「漢嫂」

汐止婦墜河堤草叢失聯18小時 警地毯式搜索成功救回

逼愛犬淡水老街戴墨鏡叼筒討「打賞」 飼主挨罰8萬沒入犬隻

