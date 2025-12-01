轉彎沒打燈被檢舉！台南員警「開自己罰單」 真相曝光網笑歪

許多用路人難免都會遇到被檢舉開單的經驗。台南市政府警察局第五分局近日分享，有員警近日承辦交通違規檢舉職務，沒想到竟然開到自己的罰單，仔細一看原來是長輩借騎機車時，轉彎未打方向燈遭檢舉，最後員警只能乖乖開罰、繳罰單，同時也忍不住笑說，「明年紅包可以減1200嗎？」，貼文曝光後引發熱議。

台南市政府警察局第五分局在臉書粉專發文表示，檢舉承辦人近日針對交通違規開單時，發現家人借騎機車時，轉彎忘記打方向燈被檢舉，針對尷尬情況，員警只好自己乖乖繳納罰鍰，同時也準備回家對家人加強宣導，不過員警也忍不住開玩笑，「明年紅包可以減1200嗎？」

第五分局說明，方向燈的用意在提醒後方車輛再來的行經動向，讓用路人能預先判斷及採取應變措施，避免碰撞的發生，「請養成打方向燈的好習慣喔！」，同時第五分局也提到，汽機車起駛前、轉彎、變換車道（包含跨越路面邊線）、超車4大時機都必打方向燈再動作。

對此，許多網友紛紛回應，「這是我看過最負責、不逃避的案例了！」、「看過更好笑的：阿公收到罰單，開單人竟然是孫子，過幾天後剛好是阿公大壽宴，氣氛有夠傻眼」、「感謝含淚分享」、「非常兩難的罰單」、「這負面教材是不是值得一個嘉獎」、「承辦人自己變成案例教育」。

