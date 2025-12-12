轉彎車打方向燈仍吃罰單 竟是停等紅燈時關掉

〔記者黃明堂／台東報導〕許多駕駛人都知道轉彎前要打方向燈，但在停等紅燈時，會先關掉，起步才重新打方向燈，可能因此吃上罰單。台東縣警局交通隊針對這項易被忽略的常見交通違規行為，提醒依據道路交通安全規則，駕駛人於應於轉彎前30公尺處開啟並「全程」使用方向燈，即使在等紅燈期間也不能熄滅，近來有駕駛人因未落實而遭後車檢舉，面臨1200到3600元罰單。

台東縣警察局交通警察隊近期分析易肇事原因，以「左轉彎未依規定」居首位，不依規定讓車(轉彎車不讓直行車先行、無號誌路口不依規定停讓等)、闖紅燈等次之，再者為不依規定使用方向燈，即變換車道、轉彎未打方向燈或太慢打。

其中，有不少違規者都以為自己轉彎前30公尺就開始打方向燈，沒有違法，卻不知自己在停等紅燈狀態下關掉方向燈，就已經違規了。多數駕駛人認為，有時紅燈秒數很長，方向燈一直打，發出的聲響很吵，也浪費電，所以先關掉，起步再重開。

交通隊指出，依據道路交通安全規則第102條規定，駕駛人於左轉或右轉時，應於行駛至轉彎前30公尺處開啟方向燈。而在變換車道、超車、靠邊停車及起步等行為中，也應全程使用方向燈。未依規定者，依道路交通管理處罰條例第42條，將處以1200元至3600元罰鍰；所以，就算在等紅燈的狀態下，方向燈也不能關掉，就有發生駕駛在左轉專用道停等紅燈時，因未「全程」開啟方向燈遭到後車檢舉，而後收到罰單的實際案例，不得不慎。

