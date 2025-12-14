轉彎車未禮讓.直行車未減速 連環撞波及4機車6人傷

高雄市 / 綜合報導

高雄市鳳山區澄清路、中山西路，今(14)日下午發生一起多車連撞車禍意外，當時25歲的蔡姓女駕駛，開車準備左轉，結果和直行的車輛發生碰撞，過程車輛被推移，又再波及待轉區四部機車，驚悚瞬間讓不少用路人嚇出一身冷汗，一共造成6人受傷，但幸好都只有輕傷，警方初步研判雙方都有過錯，轉彎車未禮讓直行車外、直行車輛行經路口也未減速，後續詳細肇事原因也都有待調查釐清。

車來車往的馬路上，車輛排好等待左轉，這時只見一部白色轎車，看前方車輛遲遲未前進，才剛從旁邊繞過去，結果一轉，對向的黑色直行車看到他竄出，已經來不急剎車，雙方發生碰撞，強烈撞擊力道，白色轎車被往前推，再波及停等紅綠燈的機車，騎士們來不及反應，好幾部被撞倒在地，換個角度看，黑色轎車轉彎後開在道路上，來到這一處路口時，看到轉彎車衝出來，想避也避不了，行車紀錄器因此停止錄影。

目擊民眾說：「不知道是要講，沒有禮讓，還是沒有看到黑色過來，就波及到，(機車)全倒了。」黑色轎車駕駛洪姓男子說：「他突然左轉過來，然後就來不及剎車就撞到了，現在中間在做路，全部車道往右邊移，所以會離待轉區很近啊。」車禍就發生在今日下午，高雄鳳山區澄清路、中山西路上，現場可見黑色轎車引擎蓋掀了起來，駕駛膝蓋受傷坐在路邊，而遭遭波及的四部機車，全疊成一團，倒在待轉區，由於路口車流量大，警方第一時間在周邊進行指揮交通。

遭撞騎士說：「碰，我就倒了。」遭撞乘客說：「車倒了，我就跌坐馬路。」現場受訪騎士回想事發當下，表示來的突然，根本來不及閃避，包紮後仍驚魂未定。

高雄市警鳳山分局忠孝派出所所長陳泓達說：「6人酒測值均為0。」高雄市警鳳山分局忠孝派出所所長陳泓達說：「初步肇事原因研判，為蔡女轉彎車未禮讓直行車，洪男行經路口未減速。」

澄清路因為施工道路縮減，疑似這樣車禍發生當下，車輛才會直接衝往待轉區，再看一次當時驚悚瞬間，真的是讓人嚇出一身冷汗。

