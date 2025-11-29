轉彎車未禮讓 高雄2起汽車擦撞直行機車釀2死

（中央社記者洪學廣高雄29日電）高雄昨天發生2起死亡車禍，均為轉彎車和直行車擦撞肇事，造成直行機車騎士重傷、送醫宣告不治，2起事故各在前鎮和林園區，共釀1男1女死亡。警呼籲轉彎車應禮讓直行車。

第1起事故發生於昨天中午近12時，72歲陳姓老翁駕駛自小客車沿前鎮區新生路南往北方向行駛至興仁路口右轉時，與沿新生路南往北直行普通重機車騎士23歲葉姓女子發生擦撞，導致葉女多處受傷，警方通報119救護人員到場協助送醫，但仍宣告不治。

前鎮警方事後將陳姓駕駛依過失致死罪嫌移請高雄地檢署偵辦。肇事陳姓駕駛經酒測無酒精反應，初步分析肇事原因，陳男駕駛轉彎車未禮讓直行車，葉女則未注意車前狀況；詳細肇事責任，仍待交通大隊進一步分析研判。

另外，50歲林姓男子昨天晚間近10時駕車由西往東行駛，並左轉進入林園區椰樹東巷時，與由東往西直行的21歲陳姓男子所騎乘的普通重機車發生碰撞。陳姓騎士送往建佑醫院後仍宣告不治。林姓駕駛及同車50歲陳姓女子則無受傷。

林姓駕駛酒測值為0，機車騎士酒測值將於相驗時檢驗。警方已完成現場處理並彙整相關資料，後續肇事原因有待鑑定釐清。

警方呼籲，駕駛行經路口務必減速慢行，注意車前狀況，轉彎車應禮讓直行車，以保障自身與他人安全。（編輯：黃世雅）1141129