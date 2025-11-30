轉戰博士班專心學業 民眾黨發言人李有宜請辭並退黨

民眾黨發言人李有宜宣布退黨。（圖／翻攝自李有宜臉書）

民眾黨發言人李有宜今（30）日以專注博士班課業為由，請辭發言人職務並宣布退黨，強調期盼自己早日學成，未來能重返政壇為民服務。

李有宜過去曾擔任民進黨立委羅致政的助理，之後赴美留學返台加入國民黨，但在爭取 2022 年台北市第 5 選區市議員提名未果後，以無黨籍身分參選落敗，隔年遭國民黨撤銷黨籍。其後轉入民眾黨，擔任前黨主席柯文哲總統競選辦公室發言人，並在 2024 年代表民眾黨參選新北市第二選區立委，但最終不敵民進黨立委林淑芬。

李有宜畢業於台大會計系，並赴美取得哥倫比亞大學公共行政碩士，如今考上台大政治所博士班。她以專注學業為由宣布請辭發言人並退黨，引發黨內外關注。部分民眾聽聞消息後在臉書留言表示錯愕，認為她長期深耕地方卻未獲重視，也有人猜測，可能因本次藍白合的議員人選名單中並未出現她的名字，使她選擇以退黨做出無聲抗議。

