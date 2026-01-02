轉戰台中工策會總幹事助盧秀燕戰2028？陳學聖：幫點小忙，賺生活費

新任台中市工商發展投資策進會總幹事陳學聖。截自陳學聖臉書



記者周志豪／台北報導

被視為國民黨內朱家軍要角的黨智庫前召集人陳學聖，去年12月2日甫與原智庫董事長朱立倫一同卸任智庫召集人後，傳出獲台中市長盧秀燕邀約，轉任台中市工商發展投資策進會總幹事一職，今正式上任。

陳學聖受訪時表示，盧秀燕在他黨智庫召集人工作卸任後，主動徵詢、找他過去，未來將負責市政府與各地工商業投資的橋樑、窗口，並表示這個工作內容彈性，可以跟很多朋友交往，很符合他的個性。

由於盧秀燕將於年底現任台中市長，之後將是國民黨2028總統候選人熱門人選，陳學聖此時加入是否被賦予特別任務？陳也僅謙虛回應，就是去幫點小忙，賺點生活費。

廣告 廣告

陳學聖今也在臉書表示，沒想到人生下半場，在國民黨智庫召集人工作結束後，竟然意外在台中有新的啟航，真的處處充滿了驚奇。

更多太報報導

藍2024不分區立委提名就布局2026縣市長選舉 陳學聖：應還朱立倫一個公道

縣市長選舉藍罕見選前一年提名？僅朱立倫主導的2022提名符合鄭麗文標準

藍黨務人士：2028藍營有3+2個太陽競逐 韓國瑜「吃藥說」展超車再戰之勢