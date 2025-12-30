轉戰房仲才10天！本土男星遭投訴到總公司「要求道歉」 一聽原因錯愕

娛樂中心／蔡佩伶報導

男星張捷跟夏如芝結婚5年，育有一女，家庭生活美滿，而他因為演藝事業收入不穩定，因此不僅考取職業駕駛執照，日前還宣布轉戰房仲，以此維持家計，豈料入職不到一個月，今（30日）發文透露遭到客人投訴到總公司，投訴原因也公開了。

張捷在社群發文表示「我被投訴了」坦言這樣的結果他從未想過，表明投訴者直接申訴到總公司，控訴他爽約，聽聞投訴內容讓張捷瞬間愣住，他透露並未跟這名客人約時間，結果客人擅自跑到公司找他撲空後，竟選擇一路申訴到總公司，並要求張捷當面道歉。

張捷坦言很珍惜每次跟客戶的接觸，同時也努力開發物件，對他來說房地產最重要的莫過於「信任與誠實」，雖然經此一事讓他感到滿滿無奈，但是張捷並未氣餒，他自認是房仲菜鳥，「會犯錯，會被考驗」、「但我願意面對、調整、繼續前進」，張捷表示服務業非常不容易，因此他也喊話所有為了生活打拼的人，「希望我們都能善良以對，彼此尊重」。

張捷斜槓房仲。（圖／翻攝自張捷IG）

