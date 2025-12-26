轉戰新竹市長？王婉諭鬆口：合作都能談、不畫地自限

【記者邱筠媜／台北報導】近日傳出時代力量黨主席王婉諭可能轉戰新竹市長，外界關注是否將上演「綠黃合」，民進黨秘書長徐國勇也表示，「其他跟我們友善的黨，是可以來談的」。對此，王婉諭指出，如果時代力量或者是她，被認為是一個能夠解決問題、凝聚共識的選項，「那我當然不會畫地自限，所有的合作的可能性，我們都會願意討論，也會用最開放的心態回應市民的需求。」

王婉諭透過影片表示，謝謝社會各界討論到各縣市首長選舉的時候，還能夠討論、點名到她，那不論是正面、或是負面，她都會當成一種肯定。2026要在什麼樣的戰鬥位置上，給人民一個亮眼的選擇，她們也都還在評估當中，她在「大新竹」生活也工作過很長一段時間，這邊有她的青春，也有她很多老朋友，所以她對新竹的感情是非常深厚的。

廣告 廣告

王婉諭指出，新竹市有全球頂尖的台積電，一個擁有全球頂尖企業和產業發展的城市，她認為當然應該要有跟國際大城市看齊的生活環境，同時也應該要有頂尖的城市治理。

王婉諭說，那用這個標準來看的話，新竹市的市政一定還有很大的進步空間，而新竹同時也有非常多聰明且理性的選民，他們是非常厭倦於傳統政治、藍綠惡鬥，比較在意誰能夠解決問題。

王婉諭強調，所以如果是時代力量，又或者是她，被認為是一個能夠解決問題、凝聚共識的選項，「那我當然不會畫地自限，所有的合作的可能性，我們都會願意討論，也會用最開放的心態來回應市民朋友們的需求。」

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

中國「CPB Girls」她名字讀起來太像「六四」竟被改名！樂天女孩落選

年度減肥5大事！小禎甩肉50公斤掀瘦瘦針熱潮 泫雅減肥過度暈倒連醫師也踩雷（壹蘋10點強打）

狗仔直擊｜立威廉抗癌初癒健走500公尺精神好！嗑雲南菜吃不完帶著走

