轉戰永慶加盟體系3年半 永義房屋賴國右累積1850萬業績

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

央行實施第7波選擇性信用管制滿周年，仍有人在市場中逆勢向上，永義房屋中路力行總盈加盟店專案經理賴國右便是其中之一，今年截至10月，個人業績已超過560萬元，平均單月業績較去年成長約15%，幾乎「月月有成交」。從信義房屋轉職加入永慶加盟體系至今3年多，他已累積1,850萬元業績，是桃園地區備受矚目的中堅戰力。

43歲的賴國右，性格穩重、說話實在，進房仲業前，他任職公家單位，薪資雖穩定，但每月僅約3萬出頭，「那時正準備結婚，看房後發現這份薪水根本買不起房。那一刻，我覺得應該試著改變現狀。」於是，他選擇轉職為沒有薪資天花板的房仲業務，面對完全陌生的行業，他告訴自己，不管有多辛苦，都要讓努力有成果，給家人安定的家。

2011年賴國右加入信義房屋，從新人做起，每天工作超過12小時，從開發、帶看到簽約交屋，樣樣親力親為，即便常被拒絕，但他從不放棄。靠著這股拚勁，他從新人升任店長，不僅獲得「服務品質獎」，更曾在全台成交件數得到第18名好成績，在桃園區排行名列前茅。11年期間，他看見直營體系制度固定、獎金分潤有限，加上有些前輩加盟永慶後收入翻倍，還能兼顧家庭，此時他知道該換跑道了。

在永慶加盟體系 制度彈性、工具好用、成長更快

2022年4月，他正式加入永慶不動產，展開全新挑戰。轉換的第一年雖受到疫情影響，但他仍堅守崗位，持續以專業服務客戶，第二年業績就翻倍，2024年更突破620萬，「以數字來看，永慶加盟體系確實讓我成長更快，制度彈性、分潤合理、工具好用，能把時間花在真正有效率的地方！」

他特別提到永慶的科技系統讓作業更智慧化，「像《i智慧Pro》、《行動智能經紀人》，都能即時掌握物件資訊、成交行情，客戶名單也能隨時更新。」透過數據管理，賴國右更容易掌握方向，也能有時間陪伴三個孩子，「以前在前東家上下班要打卡、跟進店規劃，現在可以自己安排時間，下班後還能陪家人去跑步、參加學校活動。」

跨四品牌聯賣 經紀人員、客戶雙贏

賴國右對永慶四品牌聯賣制度讚譽有加，他認為，聯賣不只是多一個銷售管道，而是能讓整個市場流動起來。今年10月他有一筆與有巢氏房屋友店聯賣成交的案件，就讓他業績單月多增加80萬元以上，「這樣的合作讓我感受到永慶加盟四品牌互補的威力，客戶不會再被品牌侷限，資訊透明、成交更快。」

房仲業者該如何應對量縮的市場？賴國右認為，「沒有不景氣，只有不爭氣。市場冷，不代表沒人買，只要繼續服務，客戶就會記得你。」他每天固定花時間整理物件、更新社區資料、回覆客戶訊息，平日主動問候、節慶時親送禮盒，保持與客戶的連繫，同時也經營社群平台，分享房市趨勢與實價分析，讓客戶知道他始終在這裡。持續用心的經營，讓他今年1至9月每月都有新進案，9月單月更進案8件、平均一週2件。

誠實不是犧牲成交 而是累積信任

多年從業經驗讓賴國右體會到，「誠實」才是最長遠的競爭力。「成交不是靠話術，而是靠信任。客戶把一生積蓄交給你，就要據實告知。」他說，像桃園部分老社區曾發生非自然身故，他都會事前提醒買方，「寧可客戶因此不買，也不能事後才知道，讓他住得不安心。」對他而言，誠實揭露不是犧牲成交，而是累積信任的開始。

房仲不只是撮合買賣，更是幫客戶解決問題的專業者。賴國右曾經接下一間老宅，屋內沒水沒電、堆滿垃圾、甚至長出樹根，「那時候幾乎沒人願意接，但我想幫屋主處理掉」。他親自清點整理、聯絡買家，半年後找到願意整修出租的客戶，順利成交，「當屋主打電話感謝我時，我覺得這就是房仲的價值。」

今年，賴國右目標挑戰年業績800萬，明年朝千萬經紀人邁進。他笑著說：「房仲這條路辛苦，但當看到客戶開心入住、孩子能在社區中庭與家門口玩，我就知道，一切都值得。」

