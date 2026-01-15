轉戰竹北市長？邱臣遠：擇日說明

新竹市副市長邱臣遠傳將轉戰竹北市長選舉。對此，他低調回應，擇日有適合場合時再跟大家報告。（記者曾芳蘭攝）

記者曾芳蘭∕竹市報導

新竹市長高虹安被停職一年五個月，期間代理市政的副市長邱臣遠原是民眾黨規劃年底市長選舉的備位候選人。去年十二月十八日高虹安復職後，傳出邱臣遠將轉戰新竹縣竹北市長選舉。對此，他十五日不願正面回應，表示擇日有適合場合時再跟大家報告。

邱臣遠自從接下代理市長職務，原是民眾黨內規劃的二０二六年新竹市長備位候選人，並從議員李國璋手中接下民眾黨新竹黨部主委一職，並兼民眾黨中央選舉決策委員會成員，主導新竹縣市年底九合一的選舉布局。

如今隨著高虹安復職回歸市政，邱臣遠的參選動向備受關注。近期傳出邱臣遠將轉戰年底竹北市長選舉，對此他仍未鬆口，只表示會跟黨中央討論後再擇日對外說明。

邱臣遠說、新竹市與竹北市包括交通與就業的關係很密切，是共同一日生活圈，有非常多的公共議題必須跨縣市協調與克服。未來他也會在這些公共議題上面著力相關的關注。針對相關的選舉議題，會跟黨中央討論後擇日對外說明。