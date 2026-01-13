轉戰綠金職場 離岸風電國際人才班開課

▲金屬中心《風電產業國際人才培訓班》17日課程中，涵蓋風電必備國際證照-GWO BST取證課程。（圖／金屬中心提供）

[NOWnews今日新聞] 由金屬中心營運的「海洋科技產業創新專區」（以下簡稱海洋專區），長期深耕綠能人才培育，自 2021 年起開辦離岸風電產訓課程，至今已邁入第六年 。2026 年上半年將持續配合勞動部「產業新尖兵計畫」，於三月開辦「風電產業國際人才培訓班」。

金屬中心指出，辦理風電產訓班至今已累積 15 梯次的豐富實績，根據歷年追蹤統計，結訓學員在離岸風電關聯性產業的平均就業率高達 63%。該課程不僅是知識的傳授，更是實務與產業需求的精準對接，透過通盤的產業基礎知識與技能培訓，使不同背景的學員在完訓後能無縫銜接離岸風電職場領域 。

▲ 《風電產業國際人才培訓班》課程最後兩日進行媒合活動，邀請國內外風電大廠進行徵才面試，歷年平均關聯性就業率高達63%。（圖／金屬中心提供）

在為期 17 天、共計 144 小時的高密集特訓中，學員將全面建構離岸風電各領域基礎概論、發展前景及核心專業術語。課程最關鍵的競爭優勢在於包含全球風能組織（GWO）認證的基礎安全培訓（BST）課程，學員通過考核後即可取得高空作業、海上求生、急救、消防及徒手搬運等五項國際通用證照，取得進入風場作業的法定資格，展現目前國內多數僅提供「體驗課程」之辦訓單位所無法比擬的專業深度 。

為了強化學員進入外商體系的競爭力，課程特別攜手外語學校專業講師，量身打造英文履歷健檢與模擬面試演練，讓學員從求職準備階段便一氣呵成 。此外，金屬中心更安排學員實地前往台中港預組裝場、機艙工廠或運維港口進行實務參訪，提前走進職場現場觀察作業環境 。在結訓前的就業衝刺階段，將邀請風電產業鏈龍頭廠商舉辦專家座談，並直接在現場辦理職缺媒合面試，提供學員從取證到就業的一站式輔導服務 。

該計畫主要補助對象為18至29歲之本國籍待業青年，符合補助條件者可申請勞動部100%全額學費補助；同時，本課程亦歡迎一般待業者、有意轉職者或相關從業者自費報名參加 。2026年首班報名自即日起至2月23日截止。

