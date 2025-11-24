轉投白營選議員！ 前盧秀燕重要幕僚爆「已加入民眾黨」：勇敢接受挑戰

盧秀燕過去的重要幕僚吳皇昇今透露，已在幾個月前加入民眾黨，有意參選2026台中市議員選戰。（台中市政府提供）

前台中市新聞局長吳皇昇今（24日）透露，自己已經在幾個月前加入台灣民眾黨，可能將參選2026北屯區議員，他說自己感覺和民眾黨「理念相信」才決定加入，並表示這不代表背棄過去，若有機會在民代領域發揮，他將義不容辭，勇敢接受挑戰。

曾當盧秀燕發言人 無縫進入台中市府

吳皇昇是台中市長盧秀燕2018年上任前最先公布的局處首長人選，原為盧秀燕競選總部發言人的他，在盧當選後順利進入台中市府，擔任新聞局長，後轉任研考會主委，直到2022年底卸任、由徐巧芯老公劉彥澧接任。2023年1月新竹市長高虹安的行政處長謝伯泓被本刊爆出婚外情請辭後，3月邀來吳皇昇接掌行政處，但僅做1年就請辭。

在藍白陣營都當過重要幕僚角色的吳皇昇，今接受媒體訪問坦言，已在數個月前加入台灣民眾黨，由於台中市北屯區的黃健豪轉任立委、國民黨市議員陳成添當選台中區農會理事長、不再尋求連任，該區市議員在2026年將多出2席，若因人口增加還可能再多1席，不只藍綠都有人選磨刀霍霍，轉投白營的吳皇昇有意願參選。

稱理念與民眾黨相近 盼在台中市議會組黨團

《聯合新聞網》報導，吳皇昇現為逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任，幾個月前加入民眾黨，他說自己以往是無黨籍，而民眾黨的聯合政府、聯合治理的理念和他相近，因此決定加入。他說這不代表背棄過去，也對過去的經歷和大家的栽培十分感恩。

吳皇昇表示自己知道基層民眾的辛苦，希望自己有能力提出問題、為社會做出改變，這是他願意參選的初衷，而非選戰的策略考量。不過他也提到，若是民眾黨市議員江和樹連任、陳清龍遞補上不分區立委，由陳的妻子連小華接棒當選市議員，民眾黨在屯區、市區和山城都分別有市議員，也能在議會成立黨團，對民眾黨在中部的發展非常重要。

