轉換壓力維持心力 鄭伊佐籲慢生活節奏守護心血管

立冬已過將迎大雪，正是心血管疾病好發季節。台中慈濟醫院心臟血管外科醫師鄭伊佐，十一日參與「心血保衛站plus」講座，以臨床案例與專業數據，帶領大眾認識心血管疾病的危險訊號，呼籲從轉換壓力到維持心力，強調「穩定」與「預防」的重要。

鄭伊佐醫師表示，現代人生活步調緊湊、壓力沉重，是心血管問題的隱形推手，尤其根據統計顯示，臺灣壓力指數高居全球第2，更有96％的臺灣受訪者表示正處於壓力狀態。「血流就像水流，壓力太高會爆管，忽高忽低也會損壞。」他說明，若長期忽視壓力與血壓波動，容易導致血管內膜破裂，引發主動脈剝離等急重症。研究指出，急性升主動脈剝離若未及時手術，24小時內死亡率高達五成。

「每天趕時間，卻忘了心臟也需要休息。」鄭醫師提醒，情緒緊繃、焦慮與長期睡眠不足，都會造成血壓波動與自律神經失衡。許多人在工作壓力下出現胸悶、心悸，卻自以為只是疲勞。他強調這可能是血管過度收縮或血壓上升的警訊！他鼓勵大家學習放慢步調、練習深呼吸、培養放鬆習慣，「轉化壓力為心力，讓心臟有喘息的空間」。生活節奏放緩，血壓自然趨於穩定，心血管也會更健康。

情緒調適外，鄭醫師指出，改變飲食結構是預防心血管疾病的重要關鍵。他推薦「地中海飲食」與素食生活，強調多攝取全穀類、蔬果、堅果與植物油脂，減少紅肉與高鹽、高油食物。飲食改變能改善血管內皮功能、降低膽固醇，有助於維持血壓穩定。他也以慈濟醫療財團法人執行長林俊龍的研究進一步說明，長期素食者的血脂與罹患心血管疾病風險顯著低於葷食者，顯示素食是照顧心血管的好選擇。

養成規律運動習慣也是守護心血管健康的重要因素，鄭伊佐建議每周至少五天、每天30分鐘的有氧活動，如快走、游泳或騎腳踏車。他表示「規律運動能增加好的膽固醇（HDL），幫助清除血管垃圾，讓血液流得更順。」

隨著季節改變，氣溫驟降讓血管收縮、血壓升高，心肌梗塞與中風風險也隨之上升。鄭伊佐醫師特別提醒：冬季清晨氣溫最低，是血壓波動最大的時段，建議起床後先暖身再外出；患有三高、糖尿病或有心臟病史的人，更應持續監測血壓與服藥，不可間斷。

保持身體溫度的穩定、調整情緒壓力、控制血壓起伏，讓心臟不再是承受壓力的器官，而是支持生命的力量。鄭醫師呼籲：「心血管保健不只在醫院裡，而是從生活裡開始。」他也期勉每個人都要學會傾聽身體的聲音，讓壓力轉為心力，讓心跳更有力量地陪伴人生每一步。

撰文、攝影：馬順德