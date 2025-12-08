轉播F1冠軍戰 台鋁影廳出包、顧客付錢看手機

消費者買票進影廳還因為業者訊號問題，只能用手機看直播。（圖／東森新聞）





今年的F1世界冠軍戰況膠著又精采，全世界都在關注，高雄台鋁影城也售票轉播，一張門票650，就能用電影院大螢幕欣賞7號晚間的阿布達比封關戰，沒想到買票入場的民眾進場超傻眼，不僅延遲入座，進影廳還因為業者訊號問題，只能用手機看直播，而且補償措施，居然是一張即期電影票，讓顧客痛批真的太荒謬，對此，台鋁影城也致歉。

比賽快開始了卻沒人引導入座，現場民眾拉長脖子，都想知道業者到底在幹嘛。

進台鋁看F1民眾：「9點要開始了，現在8點56我們在幹嘛，用手機看直播喔。」

花650買票就是想用電影院大螢幕，觀看F1賽車阿布達比封關賽，結果花了錢沒準時入場，也沒看起跑的瞬間，入座之後更傻眼。

進台鋁看F1民眾：「超X的，影廳壞掉用手機。」

進了影廳所有人，還是拿手機看直播，因為大螢幕什麼畫面都沒有，花錢進影廳直播看手機，讓入場民眾覺得自己像小丑「到8點50都還沒有放人，也沒有人出來說明說，就是發生什麼樣的狀況，連最開始起跑都沒看到。」

今年的F1世界冠軍戰三強爭冠積分差距膠著，直到7號晚間的阿布達比大賽，才由麥拉倫車隊的諾里斯，擊敗紅牛的4連霸冠軍維斯塔潘。高雄台鋁影城也在7號舉辦影城賽事轉播，卻因為訊號問題，不僅讓顧客延遲入座還花650看手機，坐沒多久業者又來指引換影廳，結果移動後才發現位子不夠，而業者的補償，居然是一張即期的電影票兌換券，抽獎獎品還是過期的餐廳折價券，顧客痛批真的太荒謬

當事消費者：「一開始的時候設備出問題，你也沒有講，我覺得我應該不會再去了。」

非當事民眾：「就退票就好啦，對啊我覺得直接退票，就感覺處理的有點隨便，你們的作業疏失，造成我們權益受損，補償又是有一個，一個日期限制，那這樣子把我們當成什麼。」

對此台鋁影城回應，因為訊號突發狀況，造成轉播未能如期呈現，跟影迷和合作品牌致歉，至於餐券過期，是作業疏失導致標註有誤，已經重新確認得獎名單，會重新寄出，消保官也說，若消費者有爭議都能申訴，消費者花了錢只能看手機直播，任誰都會一肚子氣。

