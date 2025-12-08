轉攻非美市場抵銷美關稅衝擊！陸11月出口優於預期 年增5.9%

大陸11月出口表現優於預期，在對美國出口大幅衰退的情況下，仍因非美市場的強勁需求帶動整體成長。大陸海關數據顯示，11月出口年增5.9%，扭轉前月下滑1.1%的頹勢，遠超《路透》調查預估的3.8%增幅。進口則成長1.9%，低於市場預期的3.0%。

大陸11月出口表現優於預期。（資料照／美聯社）

《路透社》8日報導，凱投宏觀（Capital Economics）位於澳洲的大陸經濟學家黃子純（Zichun Huang）表示，中美貿易休兵協議下的關稅削減並未提振上月對美出口，但整體出口成長仍強勁反彈。她預期大陸出口將保持韌性，明年將持續擴大全球市場份額，貿易轉向在抵銷美國關稅衝擊方面的作用似乎仍在增加。

數據顯示，儘管美國總統川普（Donald Trump）與大陸國家主席習近平於10月30日在南韓會晤後，雙方同意縮減部分關稅，但大陸對美出口11月仍年減29%。目前美國對大陸商品的平均關稅為47.5%，遠高於經濟學家認為會侵蝕大陸出口商利潤的40%門檻。

相較之下，大陸上月對歐盟出口年增14.8%，對澳洲出口激增35.8%，而同期對東南亞快速成長經濟體的進口量則成長8.2%。這使得大陸11月貿易順差達1116.8億美元（約3.48兆元新台幣），創6月以來新高，高於前月的900.7億美元（約2.8兆元新台幣）及市場預估的1002億美元（約3.1兆元新台幣）。今年前11個月貿易順差首度突破1兆美元（約31兆元新台幣）。

大陸11月出口表現優於預期。（資料照／新華社）

歐亞集團（Eurasia Group）大陸區總監王丹（Dan Wang）指出，電子機械和半導體似乎是關鍵因素，低階晶片和其他電子產品短缺導致價格飆升，而中國企業全球化布局也從中國進口各種機械設備和其他投入品。

大陸政治局8日承諾將採取措施擴大內需，分析師認為這對於讓這個19兆美元（約592兆元新台幣）經濟體擺脫對出口依賴至關重要。高層官員預計未來幾天將召開年度中央經濟工作會議，設定明年關鍵目標並勾勒政策重點。

經濟學家估計，自川普重返白宮以來，大陸進入美國市場的機會減少，已使出口成長減少約2個百分點，相當於國內生產毛額（GDP）的0.3%左右。荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋林（Lynn Song）表示，大陸轉向將內需作為成長關鍵驅動力需要時間，但這對大陸進入經濟發展下一階段至關重要。

數據另顯示，大陸11月稀土出口月增26.5%，這是習近平與川普同意加快關鍵礦物運輸後的第一個完整月份。大陸大豆進口也有望創下史上最佳年度表現。

