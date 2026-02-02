轉機剩15分仍不聽勸！她堅持跨航廈「做這事」 誤機後老公怒放生 網全炸鍋

美國一對夫妻轉機僅剩15分鐘，妻子卻堅持跑到遠處航廈買星巴克，導致趕不上航班，最終丈夫憤而獨自登機，將她留在機場。示意圖／取自photoAC

為了喝一杯特定品牌的咖啡，竟付出了慘痛代價！一對美國夫婦日前搭機探望女兒，在轉機時間相當緊迫的情況下，妻子堅持要跑到較遠的航廈購買「星巴克」，不願將就附近的超商，怎料，妻子因此遲到，丈夫在登機門關閉前一刻決定「獨自登機」，獨留妻子在機場。這段經歷在國外論壇Reddit引發熱論，多數網友竟一面倒力挺丈夫。

無視丈夫警告 距離登機僅15分硬要買

根據這名丈夫在Reddit上的自述，他與妻子安排了一個長週末飛往異地探望女兒，一段航程順利，但在第二個繁忙的大型機場轉機時出現了狀況。丈夫表示「我們只有約1小時的轉機時間，早上9點15分落地，下一班飛機9點40分就要開始登機。」由於還需要搭乘航廈電車移動，時間相當緊迫。

到達候機大廳後，距離登機僅剩約15分鐘，此時妻子提出想喝咖啡，丈夫指著登機門旁的小超市說「這裡有賣熱食和咖啡，我去幫妳買？」沒想到妻子一口回絕「不用，我要喝星巴克。」丈夫當下警告，星巴克距離很遠，需要搭電車再走一段路，時間根本來不及，但妻子執意前往，無視丈夫的勸阻便轉身離開。

登機門前崩潰 夫氣炸：我不下飛機！

隨著時間一分一秒過去，登機廣播已經響起，妻子卻遲遲未歸，丈夫焦急地撥打多通電話，最後妻子終於接聽表示「正在回來的路上」，但也坦承「排隊的人很多，等了一會兒」。丈夫無奈向登機門地勤求情，希望能多等幾分鐘，但地勤嚴正表示必須準時關閉登機門，並詢問丈夫是否要單獨登機？在最後一刻，丈夫選擇了上飛機。

幾分鐘後，妻子打電話來，憤怒表示自己被擋在登機門外，空橋已經撤除，並要求丈夫「立刻下飛機陪她」，丈夫僅冷回「不要，我不下飛機！」最終妻子不得不重新購買較晚的機票，雖然2人最終都抵達了目的地，但整個週末都在冷戰中度過。

美國一名女子不計錯過班機的代價，大老遠跑去買「星巴克」咖啡。示意圖／取自pixabay

積怨已久？夫怒：幾週前才因她錯過航班

這名丈夫在貼文中補充，他之所以如此決絕，是因為這並非妻子第一次遲到！’就在幾週前，2人也曾錯過航班。當時丈夫為了確保準時，早上6點就起床準備，但妻子賴床到7點40分才醒，隨後又慢條斯理地煮咖啡、洗澡、吃麥片。

丈夫回憶道「那天我們早上9點才出門，結果機場安檢大排長龍，我們就這樣錯過了飛機，航空公司當然拒絕退款。」那次的經驗讓他餘悸猶存，沒想到妻子這次又故態復萌。

網一面倒挺夫：在那買星巴克簡直瘋了！

此文曝光後，吸引大量網友留言，絕大多數人都站在丈夫這邊，一名網友直言「在需要搭電車轉機的大機場，她竟然覺得自己可以在15分鐘內來回星巴克？這簡直是瘋了！」還有一位經常旅遊的網友則說「我每次都會提前好幾個小時到機場，如果登機前妳不是乖乖待在登機門附近，那就是自找麻煩。」網友普遍認為，考慮到此前的「遲到前科」，丈夫這次的「放生」舉動完全合情合理，是給妻子一個必要的教訓。



