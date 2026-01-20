轉機被抓雲林男返台「感謝韓國瑜」 外交部：駐處協助住宿交通還陪就診

記者陳思妤／台北報導

外交部發言人蕭光偉主持例行記者會（圖／翻攝自外交部YT）

雲林一對陳姓夫妻去年11月23日從桃園機場飛往中東旅遊，但在阿拉伯聯合大公國「阿布達比」轉機時，丈夫遭武裝人員帶走，失聯4天後滯留當地，更傳出妻子要求外交部無償負擔陳男食宿和回台灣的機票費用。陳男在17日搭機抵台，夫妻今（20）日拜會立法院長韓國瑜還致贈感謝狀。外交部則還原當時情況強調，本案在協處過程當中，都在符合當地法令的前提下，為國人爭取並維護最大的應有權益。

外交部今天舉行例行記者會，對於陳男去年的11月在阿布達比轉機時候遭到留置，外交部發言人蕭光偉說明，陳姓國人在去年的11月24日在阿布達比機場遭當地警方拘捕，在同月28日獲釋。經過他的委任律師向當地檢方釐清當事人沒有涉及相關的案件之後，阿聯檢方已經在今年的1月8日解除陳姓國人的旅行禁令，而陳先生也在1月17日搭機抵台。

​至於有關外館協助的部分，蕭光偉指出，我國駐杜拜辦事處從事發之後就已經立即在符合當地法令的前提下，積極提供各項行政協助。例如持續陪同陳先生向阿布達比以及杜拜兩地的檢警單位釐清案情，安排會晤多位律師協助向阿聯政府提出解除旅行禁令的相關申請；另外也協助陪同就診、交通接送、短期住宿以及常備用藥、還有生活便餐等相關生活照料。

​蕭光偉表示，另外駐處也在去年的12月12日在阿布達比機場協助陳先生尋回所有個人的行李，而在駐處的協助之下，當事人也在去年12月17日聘請律師辦理後續的訴訟事宜。另外由於阿布達比當局遺失了當事人的護照，駐處在1月14日也協助陳先生取得護照遺失證明，以利他持憑駐處所核發的入國證明書離境。1月15日在駐處聯繫相關單位確認陳先生可以離境之後，於1月16日晚間也再送陳先生赴阿布達比機場搭機離境，並在1月17日抵台。

​蕭光偉強調，外交部十分重視國人旅外的權益，本案在協處過程當中，也都在符合當地法令的前提下，為國人爭取並維護最大的應有權益。

