轉機返台「1原因」無法搭！她驚呼長知識 一票喊：再便宜也不買
生活中心／許智超報導
近日，有女網友分享，她的妹妹從英國返台，買了中國某航空的機票，卻在芬蘭轉機時，因「沒台胞證」被拒登機，貼文曝光後，震驚一票網友，直呼「這真是冷知識」。事實上，海峽交流基金會就曾提醒，台灣人自第三國前往中國機場轉機返台，須持有效台胞證。
原PO在Threads發文表示，妹妹要從英國搭機返台，買了中國某航空機票，要在芬蘭轉機回台灣，結果因為沒有台胞證而無法搭乘，讓她不禁直呼「雖然我不會買中國的航空，但長知識了！」
貼文曝光後，就有不少過來人分享，「苦主+1，最後雖然有退部分機票錢，但我從此不搭中國的航空或轉機在中國的航班」、「當時買機票去英國要在廈門轉機，機票上面根本沒有說要有台胞證，而且是登機時才被告知，我只能再買一張機票」、「可能是她買的機票需要入境中國到航空公司櫃檯辦理登機吧，我去年從桃園到德國，上海轉機，去回都沒台胞證都沒問題」。
其他網友則說，「我只要看中國的航空都不搭，再便宜我都不買，第一是容易誤點，第二也是這原因」、「這個是很重要的旅行知識，就像在美國轉機要有ESTA或簽證一樣，規劃轉機行程時一定要考慮到這些眉角」、「要是用護照號碼訂機票要小心，中國只認台胞證號碼，所以機票會無法過驗證，必須在櫃檯先登記改號牌，不然妳會卡在登機門」。
對此，海基會曾提醒，台灣民眾自第三國前往中國的機場轉機返台，或自台灣搭機赴中國的機場轉機前往第三國，依大陸相關規定，須持效期內之「台胞證」。其他相關事項如下：
1.未持有有效「台胞證」者，可持台灣身分證件（台灣身分證或14歲以下未領有身分證者持戶籍謄本、護照）在中國辦理一次性「台胞證」之機場有關部門，申辦單次證件後辦理邊檢手續，不過該方式仍有被拒絕登機之風險，建議仍應事先備妥正式的台胞證。
2.民眾若已飛至大陸機場，無「台胞證」和台灣身分證件，不能證明其台灣民眾身分，故無法辦理相關證件和過境邊檢手續，依大陸規定會被原機送回出發地。
3.民眾倘須洽詢航空公司、中國大陸機場轉機相關事宜，可撥打本會緊急服務專線（02-2533-9995）或洽詢大陸轉機機場諮詢。
