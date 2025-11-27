轉機遭武裝人員押走！台男「人在杜拜警局」妻露臉：手機被扣，人安全

社會中心／羅欣怡報導

雲林陳姓夫妻23日前往中東旅遊，陳男卻被持槍警帶走。(圖／翻攝畫面)

雲林一對陳姓夫妻日前從桃園飛往中東旅遊，在阿拉伯聯合大公國「阿布達比」轉機時，丈夫突遭5名武裝人員帶走，長達3天音訊全無。陳妻今（27日）透過視訊受訪，表示丈夫手機被沒收，自己到現在都還沒辦法「親自」和丈夫說到話、見到面，唯一確定的，就是「人是安全的」。

陳姓夫妻的子女先在PTT發文，指出父母23日從桃園機場出發，預計前往中東旅遊，但兩人抵達阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，陳男遭5名武裝人員，從登機口直接押走，都無音訊。

陳妻今（27日）接受視訊訪問，表示丈夫人是安全的。（圖／翻攝畫面）

陳妻今（27日）透過視訊接受訪問，表示先生的手機都被沒收，至今已經5天的時間都沒有先生的訊息，只透過杜拜辦事處的李先生轉述，也只知道辦事處有有到杜拜的警察局去關心，但也無法實質上得到更明確、更肯定的訊息。

陳妻說，先生只有23年前和公司老闆到杜拜參展，當時也只有買一個紀念品回來，至此之後，再也沒到過中東地區，到現在都還不知道先生被帶走的原因。

陳妻指出，先生的手機都沒收，但是在杜拜的時候，先生有跟其他人借手機，趕快打了一下電話給他的大哥，通話時間也只有兩、三分鐘，「我大伯接了電話以後，後來聽了就趕快告訴我，就是說他（丈夫）換了好幾個地方，但現在人是安全，然後現在是在杜拜警察局」。

陳妻透露，她仍無法與丈夫接觸和通話，經辦事處轉述，全案已進入司法程序，家屬得聘請律師才能進一步了解事件發生原因。

