轉機遭諷「去辦中國護照」 印度女滯留上海18小時、新德里斥荒謬至極

通多克在事件發生後開通X，公開督促印度官方正式領土問題。（翻攝自當事人X）

一名擁有英國居留權的印度女子控訴，日前在上海轉機時，遭中國移民官員刁難、護照還被扣走，導致她被迫滯留浦東機場18小時，最後是在印度駐上海領事館人員的幫助下脫困。女子指控中國官員聲稱她的出生地「阿魯納查邦」屬於中國領土，事件引發印度外交部的強烈抗議，並譴責中方行為「荒謬至極」，為修復中的中印關係蒙上陰影。

印度公民通多克（Pema Wangjom Thongdok）原定從倫敦飛往日本，11月21日在上海進行三小時的過境停留，不料中國移民官員在檢查她的護照時，聲稱她出生地阿魯納查邦（Arunachal Pradesh）是「中國的一部分」，認定她的印度護照「無效」，並拒絕她登機。通多克指控，機場人員對她嘲笑、戲弄，甚至建議她去「申請中國護照」。

通多克並指控，長達18小時的拘留期間，她的護照被扣留，且未獲得適當的資訊、食物或機場設施使用權，更有官員迫使她必須購買中國東方航空（China Eastern）的新機票，才願意歸還她的護照。最終，通多克透過英國的朋友聯繫上印度駐上海總領事館，最後在印度官員的護送下，於深夜順利離開上海，事件導致她蒙受機票與旅館預訂的經濟損失。

事件曝光後，印度政府立即對中國提出強力交涉。印度外交部發出嚴正聲明，強調「阿魯納查邦毫無爭議是印度的領土」，其居民完全有權持有並使用印度護照旅行，中方的扣留理由「荒謬至極」。印度也強調，中國當局的行為違反了國際民用航空相關規定，並指出在雙方試圖恢復正常秩序之際，中方的此類行為為雙邊關係增添了不必要的阻礙。

通多克已向印度總理莫迪及其他高級官員致信，表達所遭受的待遇是「對印度主權和阿魯納查邦公民的直接侮辱」，呼籲印度中央政府與北京交涉，要求解釋並對涉事的移民和航空公司職員進行紀律處分，同時尋求經濟賠償。她也在社群媒體上標註多位印度官員和媒體，公開質問：「阿魯納查邦是中國的一部分嗎？」此事件在印度國內引起的廣泛關注和憤慨。

中國2023年標準地圖強勢將爭議地區與南海納入。（翻攝自中國自然資源部官網）

中國「2023年版標準地圖」將阿魯納查邦納入其領土範圍，並稱其為「藏南地區」，地圖也包括對南海主權的單方面主張，範圍包括馬來西亞沿婆羅洲、沙巴和砂拉越州海岸外的專屬經濟海域（EEZ），印度和馬來西亞政府皆對此表達不滿，並表示絕不承認。





