轉機? 南鯤鯓代天府6千萬牌樓遭颱風吹倒 馬年抽"旺"

南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導

台南南鯤鯓代天府造價六千萬的檜木牌樓，去年七月遭到丹娜絲颱風整片被吹倒，對照廟方去年抽到的國運籤，其中的一句"屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風"，似乎早預告牌樓倒塌的劫難。新的一年，南鯤鯓也向五府千歲請示馬年吉祥字，得到了"旺"字，也讓廟方相當期待。

去年七月丹娜絲颱風強勢襲台，台南南鯤鯓代天府前的全檜木牌樓傾倒。（圖／民視新聞）

去年七月丹娜絲颱風強勢襲台，台南南鯤鯓代天府前，由12根百年檜木打造，要價六千萬的全檜木牌樓，不敵16級強風傾倒，場面慘烈。矗立42年牌樓居然慘遭吹倒，損失慘重，廟方表示，重建至少需要3、4年時間。民眾也發現，去年廟方抽到的國運籤出現下下籤，籤詩中兩句"屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風"，似乎對應到牌樓倒塌的浩劫。台南南鯤鯓代天府總幹事侯賢名說，事實上我們去年抽的就不好，國運籤不好，事實上去年真的就不太好。

南鯤鯓代天府迎接馬年，向五府千歲請示馬年的代表字。（圖／民視新聞）

建廟三百多年的南鯤鯓代天府，是台南當地重要的信仰中心，也是國定二級古蹟，迎接即將到來的馬年，廟方也向五府千歲請示馬年的代表字。侯賢名說，挑了興、旺跟發三字去擲筊，擲到旺，今年開始應該會很旺。廟方將請示到的馬年吉祥字，作成祈福吊飾準備送給信徒，也期待這次神明指示的代表字也能再應驗，讓台灣馬年真的旺。

