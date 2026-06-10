轉機！林睿哲環球飛行降落恆春機場有望 交通部協調中
我國飛行員林睿哲近日自美國啟航，展開「由西向東」橫跨三大洋、15個航點的單引擎飛機環球飛行挑戰。原規畫於台菲航段飛經屏東恆春五里亭機場，卻因空域使用因素未能成行。不過，在交通部、立委等單位協調下，相關申請案有望重新啟動，林睿哲未來仍有機會降落恆春機場。
目前人在日本的林睿哲9日透過臉書分享行程表示，申請飛往台灣的航路時，被要求同步提供自台灣出境的航路資料，待相關資訊送交主管機關後，原規畫於前往菲律賓途中飛經恆春五里亭機場的安排，初步未獲核准。
林睿哲表示，雖然對此感到有些可惜，但整體環球飛行計畫不受影響，原預計於13日晚間8時左右，從日本北海道直飛台北松山機場。不過他稍早再度發文指出，往台灣的飛航申請將重新辦理，自己也已做好延後出發的心理準備。
針對外界關切，交通部民用航空局表示，先前曾有代理業者向航空站詢問相關事宜，由於當時適逢屏東縣政府舉辦嘉年華活動，已有輕航機使用相關空域，因此航空站已向業者說明情況，後續則未接獲正式申請案件。
民航局進一步指出，受近日豪雨影響，屏東縣政府已宣布活動延期，因此相關空域使用限制因素已排除。民航局也已主動通知代理業者，若林睿哲仍有意維持原規畫，待業者重新提出申請後，將全力協助相關作業。
據了解，消息曝光後引發各界關注，交通部長陳世凱及立委徐富癸也居中協調，希望促成相關飛行計畫順利執行。目前林睿哲飛抵恆春的可能性仍存在，但後續仍須依照程序重新提出申請，實際飛行安排尚待主管機關審核確認。
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