轉爐石改善三民區天祥路 導入碳管理

天祥路為高雄市三民區鼎金一帶聯外通行道路，除連結左營、三民地區往來，也可串聯台一線、國道鼎金系統以及金獅湖、河堤公園、文藻外語大學等重要節點。高雄市府工務局長楊欽富指出，為增進用路品質並確保減碳效能，近期已將天祥一、二路（鼎力路至河堤路）刨鋪改善完成，除深化落實過程中的淨零循環，並以轉爐石翻新約11,000平方公尺路面，提供民眾低碳排高品質車行環境。

天祥路周邊多為住宅區及餐飲業、賣場等，東起鼎金後路與歷史悠久的覆鼎金保安宮、高雄道德院所在地金獅湖相鄰，西接新庄仔路、新莊一路至左營舊城、蓮池潭，也成為北高市區的橫向觀光廊帶。

楊欽富指出，長期交通流量加速路面老化情形，市府也重新檢視該路段用路需求。為此，本次工程與中鋼公司、中聯資源公司、義守大學、財團法人台灣綠色生產力基金會合作，從淨零減碳的永續理念出發，營造友善環境的優質道路。本次改善計畫採用ISO 14040《環境管理—生命週期評估—原則與框架》及ISO 14044《環境管理—生命週期評估—要求與指南》標準方法為依據，此標準內容增加道路生命週期之考量，以提升計畫完整性。

道工處說明，透過減碳工法、工程生命週期評估控管道路施工過程，自材料生產、車輛載運、機具選用及人力調配，皆有專業人員進行碳排紀錄，亦協同義守大學研究指導，選用煉鋼廠轉爐冶煉的附加產物轉爐石取代天然砂石粒料改善鋪面，減少對天然礦石的開採需求及其伴隨的挖掘、破碎、篩選和運輸過程的碳排放。

此外，轉爐石具有強度高、耐磨損、抗車轍等優點，且能與瀝青膠泥緊密結合加強抗剝脫能力，道路承載力與平坦度升級，更有效延長道路使用年限，降低維修頻率及成本，也落實循環經濟的轉型目標。

