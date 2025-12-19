轉當房仲業績千萬！林道遠夫妻突公布「重大新喜訊」 超暖近況曝光
記者蔡維歆／台北報導
聖誕節前夕，南投洋溢著濃濃的愛與祝福。「聖誕星願 天使送暖」活動特別邀請藝起發光團隊一同走入校園，為孩子們帶來溫暖、盼望與關懷。今年活動以天使送暖為主題，最吸睛的亮點莫過於縣長許淑華穿上天使服裝，化身祝福天使，親自向孩子們傳遞愛與鼓勵藝起發光的藝人與團隊同工也戴上天使光圈及小翅膀，營造出富有節日的氣氛與童趣的聖誕景象。
活動由合唱《你是唯一》揭開序幕，溫暖的旋律讓現場充滿笑聲與掌聲。主持人林柏妤以生動的故事向孩子們分享聖誕節的真正意義，不只是收禮物，而是學習彼此相愛、成為別人的祝福。其中最感人的一幕，是轉戰房仲業績千萬的林道遠夫妻分享生命見證，說到自己如何在低谷中倚靠信仰重新得力。真誠的分享深深觸動現場師生的內心，也帶來強而有力，充滿盼望的內容，激勵現場的大朋友、小朋友。活動尾聲，全體貴賓、藝人與師生一起合唱《平安夜》，為活動畫下美好的句點。整個校園充滿笑容、祝福與感動。主辦單位也貼心準備小禮物，把愛與祝福送給每一位孩子。
宋逸民牧師表示：能夠受邀參與這麼有意義的活動，是上帝給我們的恩典。看到孩子們的笑容，就是最大的喜樂。縣長許淑華也肯定地說：藝起發光真誠的分享與感人的演出，為南投孩子帶來滿滿正能量，讓校園充滿節日的溫暖。
