轉當直播主！黃國昌辭立委後2天吸金力驚人

▲民眾黨主席黃國昌日前宣布新北市長競選總部開幕。（圖／記者葉政勳攝，2026.02.01）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌日前卸任立委，並在新莊舉辦新北市長競選總部開幕，更轉當直播主。網紅四叉貓今（3）日就揭露，黃國昌直播期間數度開啓營利功能收抖內，短短2晚就進帳30萬元，吸金力驚人。

四叉貓今發文指出，黃國昌卸任後，迫不及待打開YouTube抖內功能，連開2晚直播（2/1和2/2），都霸佔了台灣抖內排行榜冠軍寶座，總共收到30萬元的抖內！立委月薪才20萬元耶，這2年辛苦國昌老師賺少了，恭喜國昌轉職當網紅發大財！

廣告 廣告

發文一出，大批網友紛紛留言表示：「火山孝子真多」、「不知道黨的責任額繳了沒？」、「看來小蔥比小草香」、「當立委期間也沒少過」、「要記得報稅噢」、「小草們其實很有錢的啊」等。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

EPPD落幕！台美簽署「矽盛世倡議」 林佳龍：以台灣模式對接美國

EPPD成果出爐！深化台美供應鏈安全 龔明鑫：台灣成AI關鍵夥伴

賴瑞隆支持度崩跌？藍青年揪背後關鍵！狠酸：邱議瑩還更積極