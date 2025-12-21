轉發稱恐攻下個目標"高雄車站" 男大生遭逮5萬交保

南部中心／蘇晟維、林樹銘 高雄報導

台北車站的攻擊事件後，一度有網友在網路發文，聲稱下一個地點在高雄車站，更揚言12月25日會有更大的事情，檢調立刻展開調查，20日在高雄鳳山逮到一名陳姓男大學生，他聲稱自己是在網路上看到，創新帳號、轉發提醒大家，但他的行為仍被檢調認為涉及恐嚇公眾維安，訊後5萬元交保。

陳姓男大學生（左二）創帳號轉貼恐攻文章，20日遭檢調帶回訊問。（圖／翻攝畫面）

在調查人員的押解下，陳姓男大學生被帶進地檢署進行複訊，台北車站攻擊事件，竟然有人發文說「下一個地點，高雄車站」，檢調抽絲剝繭，週六先逮到這名陳姓男大學生，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山指出，「12月20日執行搜索後，拘提被告陳某到案，訊問後認犯罪嫌疑重大，諭知交保新台幣5萬元。」

高雄車站持續拉高警戒層級戒備。（圖／民視新聞）

他向檢調供稱，是在網路上看到貼文，想提醒大家注意，只是他刻意創立了新帳號，還用這個假人頭到處轉貼，難免引發質疑，訊後檢方認為涉嫌重大，讓他以5萬元交保，但律師就說，男大學生的行為，恐怕還是涉及恐嚇公眾危安，律師李茂增認為，「因為他是創設一個新的網路帳號，去轉貼這篇文章，顯然是有所為而為，因此他涉及刑法151條的恐嚇公眾罪，可處兩年以下有期徒刑。」。

而被指涉的攻擊目標高雄車站，地下一樓廣場，負責維安的員警，拿著長槍持續在車站周邊警戒，確保往來人員安全，不敢鬆懈，因為目前鎖定源頭的發文帳號，IP來自越南，要追查，恐怕還得花上不少力氣，民眾難免還是會擔心，有車站旅客認為，「我覺得這個行為很不可取，因為你會引起公共恐慌。」，也有旅客認為，「會擔心，我覺得我們就是要加強那些警力，他們好像在學外國那種恐怖襲擊一樣。」

台鐵高雄站站長黃登瑞指出，「我們還是會持續加強，我們的車站的維管，相關的這些措施還是會持續下去。」而全開放式的高雄車站廣場、出入動線複雜，要怎麼確保安全，台鐵也規劃，未來要在樓梯口設置安全閘門，在必要時可以阻斷旅客進出，提升車站的安全防護。

