轉發「基輔地鐵台灣女孩」AI圖 駐菲代表處刪文道歉

網路社群近期流傳，一張一名搭乘烏克蘭首都基輔地鐵的女子，其行李箱貼著「Taiwan IS NOT CHINA 貼紙」的圖片，引發外界熱議，但事後被「台灣事實查核中心」判定為AI生成圖片，而美籍國際政治觀察家、律師方恩格也揭露，我駐菲代表處在社群平台轉發了「基輔地鐵台灣女孩」的相關報導。對此，駐菲律賓代表處也刪除相關貼文，並稱深感抱歉。

方恩格昨（3）日在臉書發文，指出我駐菲律賓代表處在X發文，轉傳「基輔地鐵台灣女孩」相關新聞，他質疑，首先，外交部駐菲律賓代表處在社群媒體發文，貼文中出現「正妹」（中文版）、「gorgeous woman」（英文版）等用詞，這是否恰當？官方單位會這樣在社群媒體評估女性？即使他國外交部會在社群媒體發文，不等同台灣這樣做是妥當的，「呼叫民進黨女力戰隊」。

再來，方恩格點出，外館轉發官媒的說法可以理解，但轉發特定媒體的正當性就值得討論了。最後，「台灣事實查核中心」已認定「基輔地鐵台灣女孩」的圖片是AI生成畫面，外交部要怎麼解釋駐菲代表處轉發這則新聞？

我駐菲律賓代表處今天在X發文表示，近日一張女孩攜帶貼有 「Taiwan IS NOT CHINA」標語行李箱在烏克蘭搭乘地鐵的照片，在社群媒體瘋傳，也經台灣媒體報導，卻引發假照片的質疑。駐菲代表處前援引《三立新聞網》報導，後查經該新聞網連繫「台灣事實查核中心」調查圖片真偽，證實該圖片為 AI 生成影像，並非真實照片，即立即移除相關社媒貼文。

駐菲代表處除指出，該處一向鼓勵及分享支持台灣之舉，因而轉載我國媒體報導內容，當下未進一步查核，針對該照片查為AI生成感到遺憾，也深感抱歉，往後將更加留意查核訊息來源。也提醒，如今AI世代錯假訊息更加充斥，大家應更加小心，若有疑義，可連繫「台灣事實查核中心」調查真偽，多方查證。

