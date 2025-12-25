轉發「需要溫暖與信任」貼文 廢死聯盟執行長遭名醫嗆：又在講X話

27歲男子張文在19日晚間，先後在捷運台北車站及中山站進行隨即殺人事件，一共造成4死11傷，事後死刑存廢議題再次引發討論。廢死聯盟在23日發文「殺錯，無法回頭」，執行長林欣怡近日也在臉書分享國際特赦組織台灣分會「面對艱難時刻，我們更需要溫暖與信任」的貼文。對此，知名胸腔科醫師蘇一峰怒嗆，廢死聯盟「又在講幹話」。

北捷英雄悼念牆。（圖／北捷提供）

廢死聯盟23日發文提到，在113憲判字第8號判決後，政府非但未依判決意旨嚴格限縮死刑，反而暌違近五年在今年1月執行黃麟凱，這是違憲且違反國際人權法的重大倒退。這次執行是在欠缺保障與有效法律救濟、未給予合理事前通知下進行，不僅違反《公政公約》第6條生命權保障，也使死刑執行構成酷刑。

廢死聯盟認為，今年法務部修惡《執行死刑規則》，使死刑更容易被實際執行，特別救濟不再視為當然可以阻止死刑執行的事由，違反《公政公約》第2條第3項所保障的有效救濟權。同時立法院擴大死刑罪名，更公然背離第36號一般性意見所要求的「朝向廢死不可逆轉」的義務。政府正以制度性作為，侵蝕生命權與法治底線，嚴重違反其對國際社會所作的人權承諾。我們呼籲政府應立即宣布停止死刑執行，並修法使實體法和程序法符合憲法及公約標準。

面對外界一面倒的聲浪，廢死聯盟執行長林欣怡在個人臉書轉貼國際特赦組織台灣分會的貼文，以「面對艱難時刻，我們更需要溫暖與信任」道出自己的心聲。

手持麥克風者為聯盟執行長林欣怡。（報系資料照）

對於廢死聯盟和林欣怡的主張，蘇一峰今（25）日在臉書發文開嗆，廢死聯盟又在講幹話了，說「我們更需要溫暖與信任」，現在不就是兇手破壞社會的溫暖和信任嗎？

蘇一峰嗆問，大家在誠品逛街，在捷運走路，在馬路上騎車回家，本來可以普通自在的生活，不就是殺人兇手奪走社會的溫暖和信任嗎？

胸腔科名醫蘇一峰。（圖／蘇一峰臉書）

事實上，也有網友挖出過往林欣怡的言論。2018年6月「小燈泡案」進行最後言詞辯論程序，父親劉大經表態要求法官判處兇手王景玉死刑，當時林欣怡在臉書發文，表示自己常被問到「如果妳的親人被殺，妳還會支持廢死嗎」，隨後坦言「我真的不知道」，只希望自己不會遇上這種事情，如今這段話再次被挖出，有網友就感嘆：「這個問題回答不知道，那堅持什麼？」

