轉盤微波爐「放中間」加熱最慢「正確位置曝」 網崩潰：做錯20年

微波爐是現代人加熱食物的神器，但你是不是習慣順手把便當往「正中間」擺？這個直覺動作可能讓你這20年來都用錯了！ 網紅「三寶藥師」何峻宇 日前發布影片破解迷思，指出如果你家使用的是傳統「轉盤式微波爐」，食物其實應該要放在「轉盤邊緣」而非正中央，才能達到最佳加熱效果。影片曝光後，大批網友崩潰驚呼：「難怪中間常常冰冰的」、「原來我誤會它這麼多年！」

何峻宇解釋，一般家用的「轉盤式微波爐」，微波發射器通常位於側邊，將食物置於轉盤邊緣，隨著轉動能讓食物穿梭在微波密集區，受熱更均勻；反之若放在死氣沉沉的正中心，加熱效率反而大打折扣。不過藥師也補充，若是超商常見的「平台式微波爐」，因微波是從下方發射，攪拌器在底部旋轉，這時將食物放在「正中央」才是正確做法。

除了擺放位置，針對長輩群組瘋傳「微波爐輻射會致癌」的說法，何峻宇也一併闢謠。他強調，微波爐使用的是「非游離型輻射」，原理是透過電磁波讓水分子摩擦生熱，並不會破壞DNA或致癌。國健署資料也佐證，相較於煎、炸、烤等高溫烹調容易產生致癌物，微波爐反而更能保留食物營養素，「其實比水煮還健康」。

這則冷知識引發熱烈討論，雖然有不少人躍躍欲試，但也有「實務派」網友點出困難點：「盤子太大放邊邊會卡住轉不動啊」、「放邊緣感覺轉一轉會飛出去，強迫症只能放中間」。

