轉移台中「廚餘坑」爭議？國民黨控高雄市「粉紅其外、坑洞其中」

〔記者施曉光／台北報導〕台中市長盧秀燕禁餵豬隻廚餘後，台中市政府以挖坑掩埋堆肥方式，處理全市每天約200噸廚餘，「廚餘坑」引發各界爭議，國民黨今日卻指控綠營執政的高雄市政府「粉紅其外，坑洞其中」，「煙火燦爛掩不住高雄『市政爛坑』」。

國民黨指出，高雄市近年吹起「演唱會經濟」風潮，高雄市政府全力營造國際級活動熱度，民進黨更趁勢吹捧高雄市長陳其邁的政績，但審計處揭露世運主場館從2023年以來舉辦18場演唱會，收入僅友975萬元，維護費卻高達4344萬元，嚴重虧損，市府為了追求聲量，免收場租、不抽門票分潤，違反「使用者付費」原則，「粉紅燈光下的蛋黃區熱鬧非凡，蛋白區卻滿是坑洞」，從大樹光電場、美濃大峽谷，到馬頭山廢棄物與鳳山光電板，治理問題層出不窮。

此外，國民黨質疑民進黨宣稱高雄市觀光全國第一，旅客達6794萬人次，但交通部數據顯示，實際僅 126萬，誇大近50倍，「觀光應是誠實經營，不是數字灌水。高雄市府若只重形象、不重治理，只會讓煙火掩蓋爛坑。觀光不分顏色，繁榮要靠誠實與實力。」

該黨強調將持續監督，並呼籲民進黨放下政治操作，回歸產業升級與誠實治理，讓高雄真正亮的不只是舞台，而是城市的未來。

