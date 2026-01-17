轉移台灣四成半導體產能到美國？美專家：川普任內恐難實現

美國總統川普。 圖：美聯社／達志影像

[Newtalk新聞] 美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日指出，美國總統川普任內的政策目標之一，是要將台灣約四成的半導體產能轉移至美國。不過，美國半導體產業專家認為，儘管美國目前積極推動半導體製造回流，從現實條件來看，這樣的目標在短期內難以實現，甚至可說是不可能的任務。

台美日前宣布完成關稅協議後，盧特尼克接受美國財經媒體CNBC專訪時再度強調，川普政府希望大幅提升美國本土半導體製造能力，並將台灣40%的產能轉移至美國。此番言論引發產業界關注，也讓外界重新檢視半導體供應鏈移轉的可行性。

美國知名半導體產業分析師歐唐納爾（Bob O'Donnell）表示，目前全球對半導體的需求確實相當龐大，加上地緣政治風險升高，推動更多製造環節回到美國本土，這股「動能」正在形成。不過，他也指出，政府政策只是加速原本已在發生的趨勢，供應鏈移轉勢必需要相當長的時間。

針對盧特尼克提出的目標，歐唐納爾直言，半導體供應鏈極其複雜，現任政府的說法傾向高估政策可行性，「這樣的工程需要非常多年，不可能在川普任內完成，從現實狀況來看就是不可能。」他也提醒，外界常對產業轉移時程做出不切實際的估計。

對此，經濟部長龔明鑫回應，若以5奈米以下的先進製程估算，2030年台灣與美國的產能占比分別為85%與15%，到2036年則為80%與20%，顯示台灣仍將是全球半導體生產重鎮。歐唐納爾也預期，未來半導體布局不會只集中在亞利桑那州，鄰近的新墨西哥州也可能成為供應鏈進駐的新據點。在AI需求持續升溫下，台積電與英特爾同步擴大生產，對整體產業發展仍屬正面。

