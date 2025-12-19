轉移性攝護腺癌出現抗藥性？PSMA提供醫師更多治療決策空間

【健康醫療網／記者蘇靖昀報導】攝護腺癌是威脅男性健康的隱形殺手，根據衛福部111年癌症登記報告指出，攝護腺癌在國內男性中發生率高居第三位，原因在於攝護腺癌初期症狀不明顯，容易被誤認為良性攝護腺肥大，導致許多患者錯失治療時機，確診時已是晚期甚至已經轉移；亞東紀念醫院腫瘤科暨血液科鄧仲仁醫師指出，現今攝護腺癌治療進入「個人化精準醫療」時代，晚期也有多種治療方式接力上場。臨床上更強調「先檢測、再對應治療」的策略，例如透過PSMA（攝護腺特異性膜抗原）正子造影，確認病灶是否為陽性，經評估後還可選擇放射標靶治療，為醫師在臨床決策上提供更多考量空間。

攝護腺癌症狀難察覺 醫：患者誤以為是老化

鄧仲仁醫師指出，「年紀」是攝護腺癌的高風險因子，好發年齡約為60至75歲之間，常見症狀包括夜尿、排尿困難等排尿障礙，臨床觀察發現，部分患者多以為這些症狀僅是單純的老化現象，因此不以為意，往往等到出現血尿、骨頭疼痛等嚴重症狀時才就醫，此時病情多已惡化。鄧醫師強調，臨床檢查上，必須先排除其他泌尿道相關問題，並進一步進行攝護腺切片，才能確診是否為攝護腺癌所致。

攝護腺癌轉移風險高 可先檢測再對應治療

臨床上，治療攝護腺癌以根除性的手術切除、放射線治療，以及抑制雄性激素的荷爾蒙療法（去勢療法）為主。對於早期發現的患者，預後通常十分良好；而針對晚期病患，標準的荷爾蒙療法在初期也能有效阻斷癌細胞生長。然而，鄧仲仁醫師表示，經過一段時間的治療控制後，腫瘤細胞可能會逐漸演化出抗藥性機制。此時，即便患者體內的睪固酮濃度已降至極低標準，攝護腺指數（PSA）仍持續上升，經檢查發現已轉移骨頭、肺部等部位，這時又稱為轉移性去勢抗性攝護腺癌，必須進一步採以新的治療策略。

PSMA特異性生物標記 協助醫師判讀可疑病灶

鄧仲仁醫師提及，臨床治療已邁向「先檢測、再對應治療」的精準醫療方向。首先，可透過基因檢測了解是否帶有BRCA1/2基因變異，若確定為特異性基因突變，經醫師評估後，有機會申請健保給付使用口服標靶藥物治療。此外，針對全身轉移性病灶的偵測，可透過PSMA技術；由於PSMA屬於特異性生物標記，結合影像技術能精準判讀可疑病灶。若檢測符合條件，可進一步考量採用「放射性同位素結合特異性配體」的核醫治療，精準作用於標的細胞，並由醫療團隊持續追蹤治療反應。

6旬男性為轉移性攝護腺癌 PSMA治療維持生活品質

一名61歲男性，四年前診斷為轉移性攝護腺癌，病理切片顯示格里森分數高達9分，屬於高風險惡性腫瘤，癌細胞更已擴散至骨頭與肺部。病患初期經一線荷爾蒙療法，起初反應趨於穩定，但隨後病情惡化，即使陸續接受化療、標靶以及免疫治療仍無法有效控制。在鄧醫師建議下，病患採用PSMA掃描檢測，影像清晰顯示多發性淋巴與骨頭病灶都出現高攝取量的「PSMA亮點」，經評估符合資格後，患者開始接受PSMA核醫治療，病情逐漸趨於穩定，患者原本因病痛無法從事爬山等日常活動，現在也恢復正常生活腳步，目前將進入第三個療程。不過鄧仲仁醫師也提醒，治療成效因人而異，仍需視每位病人的個別病況與配合情形，動態調整治療計畫。

PSMA找癌細胞亮點 給予轉移性攝護腺癌對應治療

鄧仲仁醫師指出，以往國內還未引進PSMA技術之前，臨床上常面臨一大難題：許多接受荷爾蒙或去勢療法的患者，雖然PSA指數持續上升，顯示癌症仍在活躍，但傳統檢查卻難以精確定位轉移性病灶，導致後續治療規劃受到限制。如今引入PSMA掃描，能精準找出癌細胞的亮點，讓醫師在制定臨床治療決策時提供了關鍵的評估依據，協助對應更精準的治療策略。不過鄧醫師也提醒，具體的治療效果仍視每位患者的個人體質與病況而定。

預防勝於治療 50歲以上男性應定期PSA檢測

男性預防攝護腺癌，關鍵還是要定期檢查，尤其50歲以上男性應每兩年一次接受PSA檢測，有家族病史者則建議從45歲起開始定期追蹤；鄧仲仁醫師強調，「早期發現、及早治療」仍是黃金準則。然而，若不幸已進展至晚期，且經任何檢測未發現任何特定基因變異或影像標記，患者也不必灰心，臨床上仍有適用範圍廣泛的新一代口服標靶藥物可作為治療策略，亦可評估參與新藥臨床試驗。最重要的是患者應積極與醫師溝通，依據自身病況選擇最合適的治療方式。

【延伸閱讀】

健保延長新一代口服荷爾蒙治療年限！高風險轉移性攝護腺癌患者治療更有保障

廣告 廣告

攝護腺癌確診常已晚期？專家解析PSMA精準治療新角色



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67135

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw