【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】攝護腺癌常被稱為男性健康的「隱形殺手」，早期症狀不明顯，容易和良性攝護腺肥大混在一起，等到發現時，往往已是中晚期。如今隨著醫療技術進步，經過評估符合條件者，已經有放射精準標靶治療可以選擇，攝護腺癌精準醫療邁入新里程碑！

轉移性攝護腺癌邁入精準醫療！鎦-177-PSMA治療攝護腺癌新利器

1名61歲的王先生（化名）四年前確診攝護腺癌，經荷爾蒙治療後病情曾短暫穩定，但隨著時間推移，癌細胞開始「不聽話」，逐漸產生抗藥性，不僅攝護腺指數（PSA）持續上升，癌症也轉移到骨頭與肺部，疼痛加劇、生活品質大受影響。即使歷經化療、標靶與免疫治療，控制效果仍有限，讓王先生感到前路茫茫。

廣告 廣告

經亞東醫院腫瘤團隊評估後，王先生接受PSMA正子掃描，精準找出多處癌細胞，確認符合放射精準標靶治療條件。在進行鎦-177-PSMA治療後，病情穩定，骨痛明顯改善，生活品質提升，目前已順利進入第三療程。這次治療同時代表亞東醫院成功完成新北首例Pluvicto放射精準標靶治療，象徵攝護腺癌治療正式邁入「看得更清楚、打得更精準」的新時代，為病友帶來全新的精準治療選擇。

經 PSMA PET 正子造影顯示多處癌細胞轉移，放射標靶藥物精準鎖定病灶進行治療。（圖片提供／亞東醫院）

從標準治療到抗藥性，晚期攝護腺癌的治療轉折

泌尿科鍾旭東主任表示，攝護腺癌治療會依疾病期別採取不同策略，早期以手術、放射線治療或荷爾蒙治療為主，整體預後良好；即使是晚期患者，初期也多能透過荷爾蒙治療有效抑制癌細胞生長。

然而，腫瘤科暨血液科醫師、癌症防治中心鄧仲仁主任指出，部分病人在治療一段時間後，癌細胞可能逐漸產生抗藥性，即便體內睪固酮濃度已降至極低，攝護腺指數（PSA）仍持續上升，甚至轉移至骨頭、肺部等部位，形成「轉移性去勢抗性攝護腺癌」，必須進一步採取新的治療策略。放射部放射腫瘤科熊佩韋部長也提到，隨著影像與放射技術進步，精準治療已成為晚期攝護腺癌的重要發展方向之一。

精準找出癌細胞，再精準打到每一個癌細胞

放射精準標靶治療的關鍵就在於「先精準找出癌細胞，再精準治療」。治療前，病人會先接受PSMA PET正子造影檢查，透過特殊標記，把全身的攝護腺癌細胞「點亮」，讓醫師清楚知道癌細胞在哪裡、分布多廣，並判斷是否適合進一步治療。相較傳統影像，這項檢查能更早發現微小轉移病灶，為後續治療爭取黃金時間。

藥物主動找上癌細胞，減少對正常組織傷害

亞東醫院醫學研究部主任，同時也是現任核醫學學會理事長吳彥雯醫師說明，放射精準標靶治療是一種「診斷與治療合一」的概念（Theranostics）。治療先透過分子影像（如PSMA PET正子掃描）精準定位癌細胞，再將帶有放射能量的藥物送入癌細胞內部，精準攻擊腫瘤，同時保護周圍正常組織。

吳彥雯主任補充，這種治療的特色在於「藥物會主動追蹤癌細胞」，不需像傳統化療全身暴露，副作用低，病人通常僅有輕微疲倦或口乾，生活影響有限。對於晚期轉移性攝護腺癌患者，不僅可精準控制癌細胞、減輕疼痛、改善生活品質，也能與傳統療法互補，醫師可依病況調整治療時機與劑量，建立個人化策略，提供最合適的精準醫療照護。

病人在同位素治療病房接受放射標靶藥物注射，紅色區域代表藥物主要作用的癌細胞位置。（圖片提供／亞東醫院）

攝護腺癌治療是一場長期戰役，亞東醫院以跨科團隊模式整合泌尿科、腫瘤科、放射腫瘤科、核醫科及個案管理師，從診斷、影像評估到治療追蹤全程協作，讓病人不必在各科間奔波。

鍾旭東主任補充，對於轉移性且荷爾蒙抗性的攝護腺癌患者，透過跨科團隊評估與精準放射標靶治療的導入，能為病人帶來更多治療選擇與希望。核醫科主任汪姍瑩醫師分享國際臨床試驗，鎦-177-PSMA治療可顯著延長影像陽性的轉移性去勢抗性攝護腺癌病人的存活期，並延緩腫瘤惡化。副作用通常輕微，如口乾或骨髓抑制，而實際臨床經驗中，病人不適感極低。

讓攝護腺癌不再只能被動承受

此次完成新北首例鎦-177-PSMA放射性精準標靶治療，不僅引進一項新技術，更象徵亞東醫院完整的精準醫療體系正式到位。吳彥雯主任強調，醫院將持續推動早期篩檢、精準診斷與跨科整合治療，讓攝護腺癌不再悄悄進行，而是能被及早發現、精準對應、長期控制。

泌尿腫瘤團隊表示，透過精準治療與全人照護，希望陪伴病友走得更遠、活得更好，提升生活品質，讓每位患者都能享有更完整的治療保障。

就是現在！0元購高濃度魚油！快加入【華人健康網VIP開團購】享好康！>>>

【延伸閱讀】

冬天泌尿道感染拉警報！徐瑋憶中醫師：4大體質好發、5點防泌尿道感染

甲狀腺失調恐引發高血脂！周宗翰中醫師：5策略從根調理，重建代謝平衡

冬天手腳冰冷快補4大營養素！張宜臻營養師：改善手腳冰冷4個小技巧

資料來源：華人健康網

https://www.top1health.com/Article/319/97457

喜歡本文請按讚並分享給好友

更多健康資訊：華人健康網

https://www.top1health.com