轉移性攝護腺癌非末路！精準放射標靶治療開啟患者延命與生活新希望

近年台灣攝護腺癌病例快速上升，國健署最新癌登資料顯示：已攀升至男性第 3大癌症，每年新增逾9千名患者。高雄醫學大學附設中和紀念醫院泌尿部李香瑩主治醫師指出，台灣男性50～70歲都是攝護腺癌好發年齡，但早期幾乎沒有明顯症狀，許多病人覺得「尿變慢」或「夜尿比較多」，誤認只是攝護腺肥大症狀，但等到真正有感覺時，往往已拖到晚期。

李香瑩醫師表示，攝護腺位置深、腫瘤不壓迫尿道時病人都無感，因此許多人直到腰痠、骨頭痛、甚至走路腳無力才警覺，就醫檢查才發現癌細胞已轉移至骨骼或脊椎。臨床上約3成病患初次確診時就是轉移期，甚至因脊髓受壓而出現麻木與行走困難。「提早篩檢是改變預後的第一步」，目前泌尿科醫學會也積極希望PSA納入常規健檢，希望降低攝護腺癌「一發現就晚期」的比率。

荷爾蒙治療逐漸失效後：疾病可能進入「去勢抗性階段」

若攝護腺癌早期發現，通常能透過局部治療方式控制，但如果是晚期或轉移性攝護腺癌病人，李香瑩醫師說明，第一線常使用荷爾蒙治療，藉由抑制雄性激素讓癌細胞減速生長。治療初期常見效果顯著，但時間久了，癌細胞可能出現新的適應方式，在低雄性激素環境下仍持續增生。這時 PSA開始上升、影像中腫瘤再度擴大，就代表疾病進入「轉移性去勢抗性攝護腺癌」（mCRPC）。此階段惡化速度快，存活期大幅縮短，骨痛、體重下降、疲倦等症狀也更明顯。

「很多病人聽到『去勢抗性』就覺得無藥可治，但其實現在的工具比過去多很多，只是需要更精準的規劃。」李香瑩醫師說，臨床會視病人的年齡、轉移部位、整體身體狀況來決定是否安排分子或影像檢測。若基因檢測發現 BRCA1、BRCA2等DNA修復基因出現變異，可考慮使用標靶藥物PARP抑制劑，這類藥物對部分mCRPC病患具有更高治療反應率。

另一個關鍵工具則是 PSMA PET/CT。李香瑩醫師解釋，一般PSA是抽血數值，用於追蹤病情；PSMA則是透過正子攝影把癌細胞的位置「顯影」出來，是決定是否能接受精準放射標靶治療的必要步驟。

鎦-177精準放射標靶治療：把放射線「送進」癌細胞

對於多線治療後仍持續惡化的mCRPC病人，目前一個備受關注的選擇，就是鎦-177標記的PSMA分子藥物（Lu-177 PSMA）；這類治療屬於核醫療法，最大特色是「診斷與治療合一」。李香瑩醫師說明，會先以PSMA PET/CT找出癌細胞位置，若表現足夠明顯，便可注射 Lu-177 PSMA。藥物會循血流在體內搜尋PSMA陽性的癌細胞，如「帶導航的治療飛彈」一般精準黏附腫瘤，並將放射線直接釋放在癌細胞內部，使其DNA受損而凋亡，對周邊組織的負擔也較低。根據研究指出，轉移性去勢抗性攝護腺癌病友，接受精準放射標靶治療，可降低6成疾病惡化風險、4成整體死亡風險。

不過李香瑩醫師也強調，此治療仍需評估骨髓功能、腎功能及全身負荷。另一方面，目前台灣能提供精準放射標靶治療的醫療院所尚未普及，「癌症希望基金會」為讓攝護腺病患有更多醫療選擇，也製作了一份「可就診院所地圖」供病友參考。

「每位病人的癌症長得都不一樣，有人適合持續荷爾蒙治療，有人需要基因檢測，有人也能考慮PSMA精準治療；重點是，要與醫師一起討論治療策略，不要輕易放棄。」李香瑩醫師說，對mCRPC病友來說，雖然治療的路不輕鬆，但只要掌握早期警覺、積極檢查並善用新型精準治療工具，也能夠有機會控制病情、重回正常生活軌道。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為轉移性攝護腺癌非末路！精準放射標靶治療開啟患者延命與生活新希望