轉職信義房屋 江矜靠「關鍵支持」圓夢
[NOWnews今日新聞] 又到歲末年終轉職旺季，信義房屋觀察，不少擁有業務工作背景的夥伴轉職房仲業後，善用過去累積的職能，輔以信義房屋提供的關鍵支持，更能挑戰亮眼業績，替自己打造發展沒有天花板的職涯，透過自我成長，一圓夢想。
信義房屋竹北六家店經理江矜曾任科技業業務工程師2年，因認同信義房屋「沒有雙黃線」的職涯發展特色，決定跳脫舒適圈轉戰房仲業。雖也經歷過新人時期的徬徨，靠著有保障的薪獎制度、系統化教育訓練、數位工具、全台直營體系一條龍的資源支持，以及「手心向下、正向思考」的公司經營理念，江矜快速蛻變，第一個完整年業績就逼近千萬，再下一年就選上店主管。
雖曾猶豫是否要從科技業轉換跑道，但江矜說，科技業的業務工作雖然薪水、職級也會往上調整，但速度相對慢，加上加班工時也長，「如果要花時間在工作上，我更想找一份『為了自己成長而加班』的工作。」而當房仲可以學習到房地產相關知識，信義房屋又提供前半年保障月薪5萬元，能無後顧之憂學習，「怎麼想自己都賺到」，所以下定決心轉職。
江矜笑說，新人期的確遭遇許多困難，也歷經過沒有業績，但店長鼓勵她給自己一年時間好好「打底」，於是她專注學習，遇到不知如何處理的案子，就向師父甚至總公司鑑價、代書、法務問問題，同時善用「e學院」線上學習系統複習不動產知識；江矜也替自己設定目標，「不管是否達標，有目標，就不會離得太遠！」入行第二年（首個完整年）業績逾900萬、再下一年選上店長。
除了讓新人無後顧之憂的薪獎制度與教育訓練，以及店長與師父「正向思考、手心向下」的鼓勵與帶領，江矜也說，因為是直營體系，第一線房仲經紀人員不需自行負擔各式行銷費用，包括行銷小物、廣告帆布、網路行銷費用等，對業績表現還沒開張的新人來說，是很大支持；近年持續數位轉型之下，信義房屋也不斷優化各式數位工具，包括線上委託、DiNDON智能賞屋、Ai一鍵清空等，對客戶與經紀人員都更便利。
江矜以自身經驗建議，過去已有業務工作經歷再轉職房仲業，最大優勢就是溝通力與企圖心，尤其許多房仲新人必須從頭開始學習如何與客戶對話，但有業務經驗，這方面通常不是問題，「起跑點更前面」。
信義房屋擁有業界最具口碑的教育訓練，除了線上有約700分鐘課程，橫跨產權知識、商圈認識等基礎知識，也結合線下店長及師父的傳授，在分店實戰體驗，另規劃不同職級的認證考試，確保專業能力不斷提升；在制度化的教育訓練下，近三年「房仲業奧斯卡」金仲獎，信義房屋獲獎數都是業界最高，更不乏像江矜的例子，入行後快速成長、晉升，亦曾有伙伴入行後一年拚出近百萬年薪、2年內轉戰店長職、5年後挑戰信義企業集團中跨部門或不同公司，成長舞台觸及商用不動產及代銷領域等，10年後更能擁有國際不動產實務經驗。
也因全台直營，信義房屋提供同仁「一條龍」的支持，包括銷售物件可以共享、擁有自己的代書及履約保證部門，甚至有信義居家提供售後居家生活相關服務；若個案比較複雜，第一線經紀人員擁有堅實鑑價、代書、法務團隊協助處理，均是業界難以全面提供的保障。
信義房屋表示，年底將至，有意轉職、挑戰自我，均可先面試年後再報到。詳情都可上信義企業集團招募官網（https://hr.sinyi.com.tw/）查詢。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／仁武人口破10萬「住哪最好？」 專家推三個生活圈
房市／桃園八德新闢道路 信義房屋：這個商圈最受惠
房市／信義房屋攜手新北家扶 贊助歲末園遊會百頂帳棚
其他人也在看
美國11月紐約聯儲一年期通膨預期維持3.2%，但財務狀況看法惡化
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新出爐的一項調查顯示，美國消費者對通膨預期穩定，但財務狀況惡化。根據週一發布的聯準會紐約分行消費者預期調查，11月份消費者對未來一年通膨率的預期基本持平於3.2%，之前一個月為3.24%。根據該報告，消費者對醫療護理成本預期變化的數據達到2014年1月該系列數據開始發布以來的最高值。同時，消費者對未來12個月失業可能性的平均預期下降了0.2個百分點，至13.8%，是2024年12月以來最低。此外，消費者對與一年前相較家庭當前財務狀況的看法明顯惡化，更高比例的受訪者表示，家庭財務狀況比一年前更糟。對未來一年，消費者預計汽油價格上漲4.09%、食品價格上漲5.87%、醫療費用上漲10.08%、大學教育費用上漲8.39%、租金上漲8.27%。此外，預計未來三個月內無法支付最低還款額的消費者比例有所增加，從10月的13.1%，上升至13.7%。財訊快報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
中度磁暴影響39小時！氣象署：導航、無線電可能會中斷
[Newtalk新聞] 受到地球磁場擾動指數遽增影響，中央氣象署太空天氣作業辦公室發布中級磁暴警訊，明(9)日5時起地磁擾動將有明顯增強並持續影響約39小時，可能會對人造衛星、電壓、導航、無線電系統造成影響。 氣象署指出，受到太陽表面活躍區(AR4299)於12月7日發生顯著的日冕物質拋射事件(CME)，預期於12月9日清晨通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約39小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級(Kp=7, G3)。 另外，氣象署預估，此磁暴會影響衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區；部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正；人造衛星上的部份裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。查看原文更多Newtalk新聞報導未來3波冷空氣接力報到！各地有感降溫天氣一次看花蓮鳳林今晨低溫11.4度！北部東北部轉濕涼、中南部留意日夜溫差新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
立盈上櫃申請案8日審議通過，最快明年上半年掛牌
【財訊快報／記者何美如報導】櫃買中心於8日審議通過立盈公司(7820)上櫃案；依時程推估，順利的話將在明年上半年掛牌。立盈主係提供廢氫氟酸及氟化鈣污泥回收再利用技術服務及人造螢石製造銷售，董事長為陳俊琦，推薦證券商係元大證券、富邦綜合證券及台新綜合證券，申請時資本額3.43億元。113年度營業收入為1.88億元，稅後淨利為4882萬元，每股盈餘為1.69元。114年前三季營業收入為2.14億元，稅後淨利為4481萬元，每股盈餘為1.30元。財訊快報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
OpenAI報告，企業付費用戶破百萬家，AI工具日均為員工省最多80分鐘
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，OpenAI最新企業AI現狀報告顯示，ChatGPT週活躍用戶已突破8億，企業級應用正從「嘗鮮工具」全面升級為核心數位基礎設施。OpenAI目前已擁有逾100萬家企業付費使用其企業級AI產品，ChatGPT工作場所產品的付費席位、亦即企業員工用戶數已達700萬個；過去一年，ChatGPT企業版每週訊息量約增長8倍，企業對高階推理能力的使用量在12個月內更暴增約320倍，反映「更聰明的模型」正被系統性嵌入各類產品與服務。調查顯示，一般員工每天可藉由AI工具節省40至60分鐘工時，數據科學、工程與通訊等職能的節省幅度更高，每天可省下60至80分鐘；75%受訪員工認為AI明顯改善工作產出的速度或品質，同樣有75%的員工表示，在AI輔助下已能完成以往無法勝任的技術任務，例如程式碼審查、試算表自動化與內部工具開發。報告指出，過去六個月除工程、IT與研究部門外，其餘職能的「寫程式相關訊息」平均增長36%，顯示AI正在打破傳統職務邊界。企業級AI使用的爆發已超出美國本土市場。OpenAI統計顯示，過去六個月國際市場AI採納率大幅飆升，澳洲、巴西、荷蘭、法國等地的付費商業財訊快報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
《晨間解盤》驚驚漲戰高 1事牽動個股變化
【時報-台北電】周一台股大盤開高重返2萬8之上，而後走勢逐步向上，最後收在當日最高點，終場加權指數上漲322.89點(漲幅1.15%)，收在28303.78點，成交量約4380億元。OTC與大盤同步上漲，盤中高點來到262.52點，最後收在當日高點附近，上檔逼近上周一黑K高點263.25點，終場櫃買指數上漲1.72點(漲幅0.66%)，收在262.37點，成交量約1109億元。 新美股走勢部份，根據凱基投顧資料漲，美國公債殖利率上漲，市場等待兩天後聯準會利率政策，周一美股四大指數漲跌互見，終場道瓊下跌0.45%，標普500下跌0.35%，那斯達克下跌0.14%，費城半導體上漲1.10%，輝達上漲1.72%，台積電ADR上漲2.43%。美國總統川普盤後宣布，美國將允許輝達出售H200晶片給中國，受此利多消息激勵，輝達盤後股價漲超過2%。 凱基投顧分析，目前大盤已連續5日收漲，周一往上突破11月14日高點27816點所形成的壓力，雖然成交量仍未達月均量水準(目前約5422億元)，不排除突破壓力後將會出現震盪走勢，不過，由於近期技術面已形成沿著5日均線上漲態勢，只要大盤持續維持在5日均線之上時報資訊 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
《晨間解盤》價漲量縮 避免過度追價
【時報-台北電】H200晶片有望輸陸，推升市場對科技族群投資情緒，美四大指數漲跌互現，幅度介於-0.45%至+1.1%，台積電ADR上漲2.43%，台指期夜盤下跌32點。國票投顧預估，今日台股平盤附近開出，買賣縮手觀望下，維持平盤附近窄幅震盪走勢。 國票投顧，雖然並未出現5000億以上的攻擊量，不過隨著12月降息期待持續上升，市場情緒朝向樂觀發展下，大盤呈現價漲量縮的情況。操作上避免過度追價，持續留意AI族群、題材與低基期族群作為進出標的。 國票投顧指出，族群可參考低軌衛星族群，SpaceX啟動二級股份出售，加上台灣「黑鳩一號」成功入軌，有望激起市場對題材關注度，相關個股營運動能強勁，在當前盤勢可多留意布局時機。(編輯：廖小蕎)時報資訊 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
小煜突曝9月已離婚！5年婚走到盡頭 仍以家人相伴
（記者許皓庭／綜合報導）藝人小煜（楊奇煜）今（8日）在社群平台無預警發文，宣布已於今年9月與妻子言言和平結束5 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 1
AI資料中心引爆光通訊雷射缺貨潮，Nvidia策略性固樁重塑供應鏈分工
【財訊快報／記者何美如報導】資料中心朝大規模叢集化發展，高速互聯技術成為決定AI資料中心效能上限與規模化發展的關鍵。根據TrendForce最新研究，2025年全球800G以上的光收發模組達2400萬支，2026年預估將會達到近6300萬組，成長幅度高達2.6倍。由於800G以上的高速光收發模組的龐大需求，已在供應鏈最上游雷射光源造成嚴重供給瓶頸，特別是Nvidia因戰略考量而壟斷EML雷射晶片供應商的產能，導致EML雷射交期已經排到2027年後，使得雷射光源市場發生供給短缺的現象。各家光收發模組廠商與終端的CSP客戶也因受限於雷射光源的短缺，紛紛尋求更多的供應商與解決方案，牽動雷射產業格局變化。除應用於短距離傳輸VCSEL雷射外，目前中長距離的光收發模組的雷射可以分為兩種形式，EML雷射與CW雷射。其中EML雷射因在單一晶片內整合了訊號調變功能，生產門檻極高且光學組件複雜，因此全球供應商屈指可數。目前主要的供應商包括Lumentum、Coherent(Finisar)、Mitsubishi 、 Sumitomo、Broadcom..等。由於超大型資料中心出現，面對超長的傳輸距離，使得財訊快報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
面試說4個字進不了台積電！ 1111人力銀行總經理林奇葳親身教戰3招寫好履歷【Yahoo財經大人物】
好想進台積電上班嗎？先搞清楚「你能為公司帶來什麼」！1111人力銀行高階獵才中心總經理林奇葳以自身擁有十餘年幫台積電等企業網羅人才的經驗提醒，職場不是學校，面試時千萬別只說「我想學習」，很可能秒被刷掉。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 19
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 11
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 49
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 137
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21
張柏芝不想再當「爛片女王」 被告上法庭反駁律師：什麼叫票房失利？
香港女星張柏芝遭前經紀人余毓興控告違約，近日開庭審理，相較於8日她一度情緒激動，遭追問財務往來細節時，一度哭喊：「我兩天沒睡，對我真的很不公平！」今（9）日她情緒穩定，原告律師並展示了多封相關人士來往的電子郵件，當中提到她不想再當「爛片女王」，所以要符合條件才願意接拍新片。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 5
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 210
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 131