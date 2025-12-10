轉職加油站 高分署協助待業者再上路！

【記者 王雯玲／高雄 報導】因為職業訓練，讓我轉職創業更有信心！」這是受訓學員開心的回饋，他透過高屏澎東分署開辦「咖啡飲料調製與手作烘焙訓練班」的職訓課程，300小時以上扎實的訓練，運用所學，訓後順利轉職開設自己的咖啡外帶站，成為一位咖啡師。

小宏之前擔任國內外景點的導遊司機，不論是旅遊規劃、景點介紹或外文溝通皆難不倒他，但礙於長時間開車造成身體不適，且在外地奔波無法就近照顧母親，開始萌生學習新專業技能及轉業的念頭，因一直對咖啡有濃厚興趣，決定將其變成專長。但縱使自學沖泡技巧，礙於對咖啡飲品的調製知識有限，他無法掌握不同咖啡豆的特性和最佳調配方式，常常調出來的咖啡味道不如預期。又對於手作烘焙的過程也感到非常陌生，對設備操作、溫控以及食材選擇等方面的知識也不足，他發現勞動部有為失業者開設職訓課程，並透過網路平台得知高屏澎東分署開辦的「咖啡飲料調製與手作烘焙訓練班」，課程內容剛好就是他所欠缺的技能，便立刻報名參加。

雖然小宏第一次拉花就讓咖啡灑滿桌，在老師手把手教導咖啡沖泡技術及按部就班的練習下，技巧不斷提升也更熟練，因為課程內容除了烘焙技術外，從「原料食材認識與選購」、「咖啡豆處理技巧與烘焙實作」到「虹吸式咖啡實務」循序漸進，讓他突破了許多盲點，每堂課程結束，除了透過課堂上老師的專業指導及經驗分享外，經課後充分的練習，讓他更能掌握實務技巧。

結訓後，小宏將所學應用於實務，創業成為社區型咖啡外帶站的小老闆，早晨替上班族準備提神拿鐵，下午則為長輩沖泡溫潤的紅茶，讓他更貼近鄰里生活，也能照顧家庭。秉持著老師教導「步驟不亂、用心沖煮」的原則沖泡咖啡，也讓他得來不少鐵粉，現在不僅有老顧客，還口耳相傳。小宏感謝高屏澎東分署開設的職業訓練不僅讓他學到了專業技能，還讓他在創業初期少走了很多彎路，也走得更加穩健！

勞動部高屏澎東分署表示，無論像小宏一樣中年轉職，或是想強化就業技能、提升職場競爭力的民眾，都歡迎來參訓，因應產業和民眾需求開設餐飲旅宿、商業類、工業類等多元化職類職訓課程。為了讓參訓者無後顧之憂，凡年滿15歲(含)以上有就業意願的待業者皆可報名，享有政府補助學費80%~100%，如符合特定資格，還可以請領職業訓練生活津貼或青年學習獎勵金，歡迎想學習一技之長的民眾到台灣就業通網站查詢報名，或撥07-8210171洽詢。（圖／記者王雯玲翻攝）