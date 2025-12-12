轉職新機會！多機關攜手辦大客車駕駛徵才活動 訓練補助與就業獎勵一次到位

記者鍾和風/高雄報導

為協助公路客運、市區客運及遊覽車客運業者辦理大客車駕駛人才之延攬及培育，並促進其就業穩定，高雄市區監理所、高雄區監理所及嘉義區監理所訂於12月13日(星期六)下午1時30分至5時30分，在新光三越左營店彩虹市集1樓戶外廣場，攜手嘉義、臺南、高雄、屏東及臺東地區公路客運、市區客運及遊覽車客運等10餘家業者設攤派員介紹詳細工作內容及待遇福利，另地區遊覽車公會、市政府交通局、原民會、駕訓班、就業中心、榮民服務處等機關單位，現場提供相關就業輔導及訓練機構諮詢，歡迎踴躍參加。

徵才活動海報-職缺一覽表。(圖/高雄市區監理所提供)

本次招募活動係配合交通部公路局「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」，協助南部地區求（轉）職民眾取得大客車駕駛資格，進而擔任客運駕駛員。本次符合資格的求職者除提供就職滿3個月者，補助其駕駛訓練費用、訓練期間生活津貼每日953元；另為鼓勵駕駛員穩定就業，任職滿3個月發給穩定就業獎勵金1萬5,000元，後續每月5,000元，每人補助最高為6萬元獎勵金，就是希望能讓轉職駕駛員安薪久任！

高雄區監理所表示，本補助計畫及招募活動，期藉由「攬才、育才、留才」的方式，持續協助當地客運業者補足人力缺口，並希望透過與業者共同合作，穩定大客車駕駛就業市場及吸引更多朋友投入駕駛服務工作，為民眾提供穩定、安全及高品質的客運服務，歡迎有興趣民眾12月13日踴躍來左營新光三越彩虹市集廣場參加。