轉職沒專長只能當保全？他嘆中年沒老闆想教…網激推1職缺：月領8萬

生活中心／陳弘逸報導

網友面對中年困境上PTT發文詢問，40歲沒工作沒專長沒錢是不是沒救了？（示意圖／PIXABAY）

40歲沒工作沒專長沒錢是不是沒救了？有網友面對中年困境上PTT發文，這年紀要再找工作也很難了，人力銀行看了一輪，看不出來什麼都不會的人適合做啥，20幾老闆還願意教，40了老闆也不想鳥了，是不是也只能做保全之類的工作。貼文引起網友熱議，有人建議，「客運也很缺人，去考大客車駕照啊」、「司機起碼6萬起，很多領8萬以上的」、「不要40歲了目標還是放在受薪階級好嗎」、「上個課考個證照吧」。

廣告 廣告

有網友在PTT以「40歲沒工作沒專長沒錢是不是沒救了」為題發文，這種狀況是不是真的沒救了啊，這年紀要再找工作也很難了，一些需要專長的工作都完全不會，人力銀行看了一輪，看不出來什麼都不會的人適合做啥。

發文者認為，如果20幾老闆還願意教，40了老闆也不想鳥了，是不是也只能做保全之類的工作，然後一輩子就這樣了；還強調，「在說我朋友啦，我才不會承認就是……」。

貼文引發熱議，紛紛留言，「還活著就不錯啦，一堆工程師已經過勞死了」、「你終究要當保全的」、

有網友推薦，「小七、保全、物流、外送。沒有工作是你自願的啦」、「有手有腳工作有什麼難找」、「工作不難找，難找的是輕鬆工作」、「這年紀找工作就是先求有再求好」、「沒專長可以去職訓局學東西，不用錢加減上」。

至於高薪工作，有網友建議，「客運也很缺人，去考大客車駕照啊」、「有認識大學長，薪水超高，只是要頂住長時間一個人在車上的感覺，但薪水真的屌打」、「司機起碼6萬起，很多領8萬以上的」、「不要40歲了目標還是放在受薪階級好嗎」、「上個課考個證照吧」。

更多三立新聞網報導

玩骰脫衣5妹坐檯賣力賺！臥底警坐搖滾區「肉體全看光」害老闆娘血虧

車站身障廁所當淪砲房！碩士啪女高中生…援交7次砸萬元還送手機、筆電

大重機闖國道「8分鐘內橫跨2縣市」警駕紅斑馬逮人…騎士從這溜走

獄中認愛甜娶妻…她取得名份「人間蒸發」受刑尪等365天結局超心寒

