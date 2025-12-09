轉職竹北新仁醫院 脊椎外科權威張辰光持續守護鄉親





在新竹地區深耕近30年、擁有三千多例脊椎手術經驗的骨科權威張辰光醫師，9日正式宣布，明年起轉職至竹北新仁醫院服務，繼續為新竹縣市鄉親提供最專業、最全面的骨科與脊椎醫療服務。

張辰光醫師早年畢業於國防醫學院，並在振興醫學中心完成骨科及復健科訓練。他於民國 74 年赴美國羅徹斯特大學脊椎外科進修返國後，即調任新竹空軍醫院骨外科主任長達十年，之後在頭份劉醫院服務八年，並自民國 85 年底返新竹成立診所，至今已在新竹地區行醫近30載。

張辰光醫師擁有中華民國骨科與脊椎外科專科醫師資格，更具備復健科專科醫師資歷，形成獨特的「骨科-脊椎-復健」三位一體專業背景。自1985年起至2024年，個人累積的脊椎手術紀錄已超過三千人次，在國內外享有盛譽。

張辰光醫師的專業能力不僅限於手術。他於一年多前在日本千葉的「日本臨床骨科醫學會」上發表專題報告，統計分析了 102 位平均年齡高達 83 歲的重度腰椎神經壓迫病患。報告中指出，透過張醫師的非手術治療方式，這些高齡患者的病情獲得了顯著的解決與改善，該報告在國際學術會議中獲得高度評價。

張辰光醫師表示，在新竹地區行醫多年，與在地鄉親建立了深厚的情感。面對新的人生階段，很榮幸能加入竹北新仁醫院這個優秀的團隊，這代表我的經驗和技術能透過新仁醫院的平台，服務更廣泛的新竹縣市鄉親，對此充滿期待。



