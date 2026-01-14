轉職薪水談判教戰 專家：少問這句荷包恐腰斬

隨著農曆春節腳步逼近，職場「轉職潮」也蓄勢待發。面對通膨壓力與對現狀的不滿，許多上班族寄望透過跳槽來實現薪資三級跳，根據104人力銀行最新發布的《員工工作價值認知調查研究》顯示，2025年有高達40％的受訪者，因為不滿意現有薪資而萌生去意；而在尋找新工作時，更有64％的求職者將「薪資條件符合期待」列為首要考量。然而，在亮眼的Offer數字背後，卻往往隱藏著求職者容易忽略的「結構性陷阱」。

高薪的假象：小心「看得到卻吃不到」

許多求職者在收到企業錄取通知（Offer）時，往往只聚焦於「年薪總額」的數字增幅，卻忽略了薪資組成的「質」。104人力銀行人資專案經理許沛緹提出警示，加薪幅度背後經常隱藏著「數字遊戲」。

廣告 廣告

最常見的陷阱在於企業刻意拉高「變動薪資」的佔比，而非調整「固定薪資」。這類薪資結構通常標榜年薪可達18至20個月，聽起來極具誘惑力，但魔鬼藏在細節裡，這意味著每月的固定月薪可能相對持平，甚至低於市場行情。

這類「高波動、高獲利」的薪資模式，常見於業務類（房仲、汽車銷售）、金融投資業（理專、交易員）以及高階管理職（CEO、總經理）。一旦景氣反轉導致公司獲利縮水或業績未達標，原本預期的高額獎金瞬間蒸發，員工將面臨實質收入「腰斬」的風險。

談判桌上的關鍵一問：「平均達成率」是多少？

為了避免落入這種「畫大餅」的陷阱，許沛緹建議求職者在面試談判時，必須掌握主動權。當面試官提及高額的績效獎金或業務獎金，且該獎金與整體業績掛鉤時，求職者應拋出一個關鍵問題：「請問貴公司近幾年的整體業績達成率，平均是多少？」。

這一個問題至關重要，因為它能直接戳破過度樂觀的獎金預估，協助求職者判斷該獎金門檻是否過高，確認這筆錢究竟是「激勵獎金」還是「看得到吃不到的誘餌」；此外，針對業務職缺，除了關注抽成率，更要細問獎金計算的基數是否會先扣除成本，以及具體的發放門檻，這些都是影響最終入袋金額的關鍵變數。

量身打造談薪策略：後勤保底、AI加值

不同的職務屬性，談薪策略也應有所區隔。對於行政、財會、法務等人資專家定義的「後勤支援」或「高度專業導向」職務，由於工作產出較難透過短期的業務指標量化，這類職務的固定薪資通常佔比高達8至9成，因此，這類求職者應堅守「固定底薪」的漲幅，而非被虛無縹緲的年終獎金承諾所動搖。

此外，在這個AI焦慮與機會並存的年代，轉職者手中的籌碼已不僅止於過往的年資。許沛緹建議，求職者應在談判前盤點自身的「技能包」，特別是熟悉的AI工具、語言能力以及過往專案的具體達成率，若能向企業證明自己能透過AI工具提升效率，這將是爭取額外專案獎金或更高底薪的強力籌碼；若求職者手中同時握有其他公司的Offer，適時在談薪階段拋出，營造「非你不可」的稀缺感，更能有效推高談判的天花板。

整體而言，2026年的轉職談薪，不再只是喊價的藝術，更是一場對薪資結構的精算博弈，唯有看穿數字背後的組成，才能確保談出來的身價，能經得起市場波動的考驗。