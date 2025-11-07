轉虧為盈！群創Q3小賺1.9億元 Q4面板供需平衡
〔記者陳梅英／台北報導〕面板廠群創(3481)今日公布第3季營運成果，群創第3季合併營收578億元、季增2.8%，本業虧損略為擴大，受惠於業外收益挹注，稅後盈餘1.9億元，順利轉虧為盈，每股稅後盈餘0.01元。
展望第4季，群創指出，進入面板傳統淡季，受整體經濟環境不確定性影響，面板需求將走緩，業界也持續採「按需生產」策略，面板價格可望持穩，預期面板整體供需維持平衡。包括商用顯示器、消費性顯示器以及非顯示器領域第4季皆較第3季低個位數的衰退。
公司將持續因應市場變化動態調整產品組合、提高營運效益。同時致力推動雙軌轉型策略，持續深化非顯示器領域佈局。
群創第3季營收以產品應用別區分，電視為29%、車用產品為26%、可攜式電腦為20%、手機及商用產品為21%、桌上型螢幕為4%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收佔比為72%以及28%。
群創指出，因部份客戶急單挹注及公司持續優化產品組合與價格策略維持整體營運穩定表現，第3季商用顯示器及非顯示器領域群營收較上季分別增加8%及3%，整體第3季營收較上季成長2.8%，第3季稅後淨利達損益兩平，累積前3季基本每股盈餘為正獲利。
