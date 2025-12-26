轉行一年月收翻7倍！ 台灣房屋王嘉緯靠善念和服務創職涯巔峰

一般上班族最期待年底加薪，不過有人靠轉職，就讓自已月收入翻七倍！台灣房屋新埔藝文直營店的王嘉緯在擔任房仲之前，曾從事宮廟神職、健康管理業務、物流管理人員等職業，平均月薪4-5萬，為了提升生活品質，他決定挑戰自我追求更高的收入，於是轉職台灣房屋，僅一年就將月薪放大7倍！所得大躍進的秘訣，歸功於王嘉緯轉職前就已想清楚三件事：選對品牌、補齊專業、降低轉職風險。正因如此，他選擇了品牌知名度高、制度完整、提供保障底薪的台灣房屋，從跨領域新人迅速成長為房市專家，在新埔藝文生活圈打出信任與效率雙口碑。

王嘉緯表示，台灣房屋系統性的培訓，以及完善的後勤資源，是幫助他在一年內從新人蛻變為超業的最大助手。最代表性的案例，是一筆看似「卡死」的土地委託，該案件的地籍已被套繪、部分範圍遭鄰近社區占用，但地主沒能掌握詳細狀況，使交易推進困難重重。王嘉緯接手案件後，先透過台灣房屋的產權調查流程釐清麻煩，加上店內資深同仁的專業協助，再把問題依照「查證、更正、風險揭露、價格溝通」等原則化解。最終快速俐落地完成交易，從正式委託至售出僅約兩週。這類「難題分解—跨部門支援」的節奏，仰賴的是台灣房屋直營體系完整的教育訓練、標準化的產調流程，以及可即時請益專業幕僚團隊與門市師徒網絡，讓第一線業務能把時間用在真正創造價值的地方。

王嘉緯不是只著重於銷售案件，更把「做好事」落實在生活中！台灣房屋推動「ESG+主理人計畫」培養善循環的舞台：公司每月表揚公益行動、每年提供ESG+服務獎金，鼓勵同仁把善意化為日常行動，讓服務不止於成交。這讓原本就很樂於行善的王嘉緯，更留心觀察周邊人事物，並花時間主動協助，包括幫鄰居機車發電、攙扶長者過馬路，當是王嘉緯的日常。他說，這些事對業績沒有直接加成，卻能累積正向能量與信任感，也吸引到同頻率的客人介紹客戶。

選擇台灣房屋 把可複製的成功變成日常

王嘉緯分享，跨行業轉職，最怕的是剛起步時的撞牆期，台灣房屋用三大優勢，降低新人轉職的不確定性，首先是「全面教育」，協助新人考取營業員證照，每週線上、每月實體課不斷吸收新資訊，涵蓋住宅、土地、商用與工業地產，讓「專業領域」快速展開。再來是「互助平台」，直營聯賣讓優質物件高效流通，同仁間互信分工，能把買賣的「媒合成本」大幅壓低。還有「安心職場」，提供新人保障底薪，降低轉職壓力，另以ESG+主理人計畫與服務獎金，鼓勵把公益與服務做成體質，讓個人品牌與公司價值同頻共振。

許多人對於轉職都相當徬徨，但王嘉緯的建議：勇敢跨出第一步，不用一開始就很厲害；在台灣房屋，只要願意學、願意做、願意堅持，就會在機制與團隊的推動下成長突破，使職涯逐步進入「倒吃甘蔗」的軌道，為人生創造更多超乎想像的好成績。

