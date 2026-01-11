轉行不轉志種出甜美小番茄 大村鄉賴信平打造安全無毒「平哥蔬果園」

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】大村鄉大橋市區發展協會理事長賴信平，三年前卸下建築裝潢相關工作後，毅然將生活重心轉向社區發展與農業栽種，不僅投入大量心力服務地方，更親手打造「平哥蔬果園」，成為大村鄉轉型農友的代表人物。

於老顧客的期待下，「平哥蔬果園」賴信平所栽種的玉女小番茄開始採收上市。（圖／記者周厚賢攝）

「走入平哥蔬果園，見到的是處處有機栽培的景觀」賴信平理事長強調安全、無毒的友善栽種理念，夏季栽培香瓜、冬季專注培育玉女小蕃茄，園區全程使用通過驗證的有機肥料與農藥，以最自然的方式管理作物生長，並搭配良好的排水設計，確保果品品質穩定。歷經三年耕耘，蔬果品質年年提升，不僅在地方間口耳相傳，更在產季尚未開始前，就吸引全國各地訂單湧入。

從裝潢業老闆轉戰農場園主，賴信平理事長強調安全、無毒的友善栽種理念。（圖／記者周厚賢攝）

時值歲末，平哥蔬果園的玉女小蕃茄正式進入採收期。賴信平表示，從裝潢業轉行農業，過程充滿甘苦談。雖然年輕時曾跟隨父親從事種稻與葡萄相關農務，但成年後長期投入建築裝潢業，雖收入可觀，卻也因長期趕工造成身體負擔。邁入60歲之際，他決定回到熟悉的土地，重新投入農業，為人生開啟新篇章。於是他以在嚴格控制生長環境與有機培育條件下，所栽種的香甜玉女小蕃茄，顆顆晶瑩剔透、果實飽滿、甜度表現亮眼，成為他人生轉職後最甜美的成果。地方人士指出，在賴信平與眾多農友努力下，除既有的葡萄產業外小蕃茄正逐漸成為大村鄉另一項具代表性的農特產，為地方農業發展注入新動能。