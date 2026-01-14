轉行成立黑幫當「女王蜂」 鍾女被依組織犯罪論處

新竹1名女保全轉職當起黑幫的「女王蜂」，壓榨少年當她的「打工仔」，被新竹地院依組織犯罪條例等罪判刑。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣鍾姓女子當過鐵板燒師傅，也做過保全，前年底她「轉行」改當黑幫「女王蜂」，自任某同心會「竹東組」組長，法院說她此舉是「意圖營利」！原來她吸收成年人入幫，更吸納少年加入，藉口分攤組織所需費用，強迫少年到工地打雜，日薪1200元她就要抽1000元，不聽話就押到堂口「打屁股」。新竹地院依組織犯罪、恐嚇危安、妨害自由等罪名，判處她應執行有期徒刑4年6月。

判決書指出，鍾女前年底發起成立的前述黑幫規模不小，被拐入幫的少年也不少。入會者手臂都會刺「東心」圖樣，設有堂口，IG、臉書、message、Line等都有「東心」的群組，供她下達指令。

去年2到4月，鍾女喝令梁、趙2名少年去工地幹活，每天賺薪水超過8成都要上繳給她，不從就打，2名少年各繳了1萬5000元，仍因某天沒上班，鍾女就在堂口拿球棒打他們的屁股，趙姓少年嚇得想退出，更不願再為她工作，被鍾女出言恫稱外，1名看不過去、想幫趙姓少年的男子，反被押到堂口凌虐。鍾女命被害人在地板上手腳撐地、抬高屁股，讓她和幫眾持球棒輪流打屁股，或拿塑膠椅砸被害人的後背、頭部，甚至還有人拿出瓦斯槍作勢要對被害人開槍。

另外，曾姓少年因跟她手下有債務糾紛，鍾女糾眾約曾姓少年某晚到公園談判，她則夥同手下帶著西瓜刀、球棒前往，一言不合就喊「給我打」，由幫眾拿西瓜刀架住曾姓少年，任鍾女等拿球棒毆打一番，持刀者再朝曾姓少年揮砍，直到鍾女看到被害人頭部流血且倒地，大家才一哄而散。

