轉角撞到遮雨棚！ 馬公市區遊覽車卡「柱」動彈不得

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖進入觀光淡季，但運動賽事、廟會活動不斷，街道上仍可見遊覽車穿梭，昨(30)日晚間馬公鬧區海埔路，傳出1輛營業用遊覽車，行經馬公市海埔路轉角處，卻卡在店家突出遮雨棚，導致店家及招牌受損，當場卡「柱」動彈不得，警方擔心影響來往人車交通，派員現場維持秩序與清理善後工作。

馬公警分局調查指出，昨日晚間9時10分許，在馬公市海埔路與興港南街岔路口，1部營業遊覽大客車(駕駛男、56年次、澎湖籍)沿興港南街行駛右轉海埔路時，右側車身碰撞店家遮雨棚，造成車輛及招牌受損，無人受傷，駕駛無飲酒，但因案發地點，位在馬公海鮮餐廳聚集區，引來不少人車佇足圍觀。

由於遊覽車車頂刮中了路旁商家突出的雨遮招牌，當場卡「柱」動彈不得，擔心任意移動車輛，會造成車輛及店家招牌毀損持續擴大，因此警方派員維持現場交通秩序，並由遊覽車公司派員前往現場，協助車輛脫困。司機表示，他是為了閃避突如其來的車輛，才會不慎撞到突出遮雨棚。

由於現場鄰近中油馬公直營加油站，為馬公市區唯一加油站，因此車流量相當大，又為多叉路口，因此路面避車減速號誌桿林立，保護行人過馬路安全，但也因此導致路面縮減，形成交通瓶頸，成為造成車禍的潛在因素。

